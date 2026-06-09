Έγκριση πανεπιστημιακών κλινικών από Βουλή μέχρι τέλος του έτους ζητά ο Χριστοδουλίδης

Το νομοσχέδιο για τις πανεπιστημιακές κλινικές πρέπει να εγκριθεί από τη Βουλή μέχρι το τέλος του έτους, δήλωσε τη Δευτέρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Μιλώντας στα εγκαίνια των κτηριακών εγκαταστάσεων της Ιατρικής Σχολής και Επιστημών Υγείας «Νίκος Κ. Σιακόλας» του Πανεπιστημίου Κύπρου, είπε ότι χωρίς αυτή τη μεταρρύθμιση η Κύπρος δεν μπορεί να καταστεί περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της υγείας.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι οι νέες εγκαταστάσεις δεν αποτελούν «απλώς ένα ακόμη κτηριακό έργο», αλλά επένδυση στη γνώση, στην επιστημονική αριστεία, στην έρευνα και, πρωτίστως, στον άνθρωπο.

Ανέφερε ότι το έργο ξεκίνησε το 2022 χάρη στη δωρεά ύψους €9 εκατομμυρίων από το Ίδρυμα Νίκου και Ελπίδας Σιακόλα, καθώς και στη χρηματοδότηση της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω δανειοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ο Πρόεδρος είπε ότι η Υγεία και η Παιδεία είναι οι τομείς στους οποίους η Κυβέρνηση επενδύει τα περισσότερα χρήματα, «γιατί πολύ απλά πρόκειται για επένδυση στο μέλλον της χώρας μας, στη νέα γενιά».

Αναφερόμενος στις πανεπιστημιακές κλινικές, σημείωσε ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της υγείας, όσο δεν εγκρίνεται το σχετικό νομοσχέδιο.

«Δεν υπάρχει απολύτως καμία δικαιολογία», είπε, προσθέτοντας ότι το θέμα συζητήθηκε για πολλά χρόνια, η Κυβέρνηση έλαβε απόφαση στο Υπουργικό Συμβούλιο και το νομοσχέδιο βρίσκεται ενώπιον της Βουλής. Κάλεσε, παράλληλα, όλες τις πλευρές να συνενώσουν δυνάμεις, ώστε το νομοσχέδιο να εγκριθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ακόμη ότι οι νέες εγκαταστάσεις ενισχύουν το όραμα για μια Κύπρο πιο εξωστρεφή, ανταγωνιστική και καινοτόμο, που προσελκύει ταλέντο, επιστήμονες και επενδύσεις και καθιερώνεται ως κέντρο γνώσης, έρευνας και τεχνολογικής προόδου στην ευρύτερη περιοχή.

Αναφερόμενος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, είπε ότι επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στον χώρο της εκπαίδευσης, ενώ ειδικά για την Ιατρική Σχολή σημείωσε ότι, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανέπτυξε διεθνείς συνεργασίες, προσέλκυσε διακεκριμένο ακαδημαϊκό προσωπικό και συνέβαλε στην επιστημονική έρευνα και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας.

Πρόσθεσε ότι κάθε χρόνο η Ιατρική Σχολή δέχεται 35 φοιτητές, ενώ οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 600, γεγονός που, όπως είπε, είναι ενδεικτικό της ποιότητας των σπουδών.

Ο Πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι, μόνο για το 2026, έχει περιληφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό ποσό που ξεπερνά τα €16 εκατομμύρια για την ανάπτυξη πανεπιστημιακών υποδομών.

Είπε ακόμη ότι η Κυβέρνηση προωθεί την ίδρυση Κέντρων Αριστείας και εξειδικευμένων ερευνητικών μονάδων, τη δυνατότητα προσφοράς προγραμμάτων σπουδών σε διεθνείς γλώσσες, την ανάπτυξη διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων, την ενίσχυση της καινοτομίας και τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα πανεπιστημίων.

Αναφερόμενος στον Νίκο Σιακόλα, ο Πρόεδρος είπε ότι το έργο φέρει δικαίως το όνομα ενός ανθρώπου που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου. Σημείωσε ότι, πέραν της επιχειρηματικής του δράσης, διακρίθηκε για την προσφορά του στα κοινά και τη στήριξή του σε πρωτοβουλίες Παιδείας, Υγείας, Πολιτισμού και κοινωνικής σημασίας.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου Τάσος Αναστασίου είπε ότι το νέο κτήριο αποτελεί «ένα πραγματικό κόσμημα» που προστίθεται στα έργα υποδομής του Πανεπιστημίου Κύπρου και θα ενισχύσει περαιτέρω την Ιατρική Σχολή.

Σημείωσε, επίσης, ότι απομένει η επίλυση του θέματος των πανεπιστημιακών κλινικών, ώστε η Σχολή να αποκτήσει ακόμη ένα βασικό εργαλείο για την ανάπτυξή της.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, είπε ότι δεν εγκαινιάζεται απλώς ένα νέο κτήριο, αλλά ένας χώρος όπου θα μορφωθούν νέοι γιατροί, θα γεννηθούν ερευνητικές ιδέες και θα αναπτυχθεί η συνεργασία και η προσφορά στην κοινωνία.

Ανέφερε ότι η Δημόσια Ιατρική Σχολή της Κύπρου λειτουργεί από το 2013, έχει παραδώσει στον παραγωγικό ιστό της χώρας 220 αποφοίτους και φιλοξενεί σήμερα περισσότερους από 200 φοιτητές.

Πρόσθεσε ότι το νέο κτήριο έχει συνολικό εμβαδόν 8.825 τετραγωνικά μέτρα, εκτείνεται σε πέντε επίπεδα και έχει εξασφαλίσει διεθνή πιστοποίηση LEED Platinum, την υψηλότερη διάκριση για κτήρια αειφόρου ανάπτυξης.

Ο Πρύτανης ανέφερε, επίσης, ότι ανάμεσα στα πρώτα προπτυχιακά προγράμματα που προτίθεται να προσφέρει το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην αγγλική γλώσσα συγκαταλέγεται και πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής, με στόχο να είναι όλα έτοιμα για τον Σεπτέμβριο του 2027.

Εκ μέρους του Ιδρύματος Νίκου και Ελπίδας Σιακόλα, η Μαρίνα Ν. Σιακόλα ανέφερε ότι για τους γονείς της η παιδεία, η εκπαίδευση και η υγεία είναι «ό,τι πολυτιμότερο» για την πρόοδο ενός τόπου.

Είπε ότι η συμβολή στην εκπαίδευση και στην υγεία υπήρξε όνειρο ζωής και υπόσχεση του πατέρα της, ο οποίος, όπως ανέφερε, βλέπει σήμερα το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα, αρχικά με το Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής και τώρα με τη Σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας που φέρει το όνομά του.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, η Εκπρόσωπος Τύπου και Επικεφαλής του Γραφείου Σχεδιασμού και Υλοποίησης Επίσημων Εκδηλώσεων της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Δόξα Κωμοδρόμου, ανέφερε ότι το νέο κτήριο είναι αποτέλεσμα διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και διαθέτει υψηλή αισθητική και λειτουργική οργάνωση.

Όπως είπε, αναπτύσσεται σε τέσσερα επίπεδα, με χώρους διοίκησης, διδασκαλίας, έρευνας και υποστήριξης και περιλαμβάνει φυτεμένο εσωτερικό κήπο, πεζογέφυρες που συνδέουν τους ορόφους και μεταλλικό διάτρητο περίβλημα για έλεγχο της ηλιακής ακτινοβολίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ