«Όχι» συντεχνιών στη μείωση της αναλογίας νοσηλευτών ανά ασθενή

Έντονη αντίδραση προκαλεί στις συνδικαλιστικές οργανώσεις των νοσηλευτών και μαιών η προωθούμενη τροποποίηση της νομοθεσίας για τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, μέσα από την οποία, όπως καταγγέλλουν, προτείνεται η μείωση της ελάχιστης αναλογίας νοσηλευτών ανά ασθενή.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι συντεχνίες Σ.Ε.Κ., Π.Ε.Ο., ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. και ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. εκφράζουν την έντονη αντίθεση και ανησυχία τους για την πρόθεση του Υπουργείου Υγείας να προχωρήσει σε τροποποίηση του περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων Νόμου, τονίζοντας ότι η μείωση των ελάχιστων αναλογιών δεν συνιστά εκσυγχρονισμό, αλλά οπισθοδρόμηση.

Οι οργανώσεις, οι οποίες εκπροσωπούν νοσηλευτές και μαίες που εργοδοτούνται σε ιδιωτικά και δημόσια νοσηλευτήρια και κέντρα υγείας, προειδοποιούν ότι μια τέτοια αλλαγή θα έχει άμεσες συνέπειες τόσο για τους ασθενείς όσο και για το ίδιο το νοσηλευτικό προσωπικό.

Όπως σημειώνουν, η μείωση της ελάχιστης αναλογίας νοσηλευτών ανά ασθενή θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε καθυστέρηση στην ανταπόκριση στις ανάγκες των ασθενών, υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και αύξηση της ήδη βεβαρημένης επαγγελματικής εξουθένωσης των νοσηλευτών.

Οι συντεχνίες κάνουν λόγο για απόφαση που ενδέχεται να επηρεάσει ευθέως την ασφάλεια των ασθενών, επισημαίνοντας ότι η αποδυνάμωση της νοσηλευτικής στελέχωσης μπορεί να φτάσει σε σημείο που να θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

«Οπισθοδρόμηση και όχι εκσυγχρονισμός»

Στην ανακοίνωσή τους, ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ., Σ.Ε.Κ. και Π.Ε.Ο. υπογραμμίζουν πως κοινή τους πεποίθηση είναι ότι η μείωση της ελάχιστης αναλογίας νοσηλευτών ανά ασθενή δεν μπορεί να παρουσιαστεί ως βήμα εκσυγχρονισμού του συστήματος υγείας.

Αντίθετα, όπως αναφέρουν, πρόκειται για εξέλιξη που θα επιβαρύνει περαιτέρω ένα ήδη πιεσμένο επαγγελματικό περιβάλλον, με τους νοσηλευτές να καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξημένες ανάγκες, λιγότερους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους και μεγαλύτερη πίεση στην καθημερινή φροντίδα.

Το ζήτημα, σύμφωνα με τις συντεχνίες, δεν αφορά μόνο τα εργασιακά δικαιώματα των νοσηλευτών, αλλά κυρίως την ποιότητα και την ασφάλεια της περίθαλψης που λαμβάνουν οι ασθενείς.

Οι τέσσερις συνδικαλιστικές οργανώσεις δηλώνουν πως θα σταθούν ως «αρραγές μέτωπο» απέναντι σε πολιτικές που, όπως υποστηρίζουν, οδηγούν σε υποβάθμιση του συστήματος υγείας και των υπηρεσιών προς τους ασθενείς.

Παράλληλα, καλούν το Υπουργείο Υγείας να αποσύρει άμεσα την πρόταση για τροποποίηση της νομοθεσίας και να λειτουργήσει με μοναδικό γνώμονα την προστασία της υγείας των πολιτών.

Η παρέμβαση των συντεχνιών ανεβάζει τους τόνους γύρω από την προωθούμενη αλλαγή, ανοίγοντας νέο κύκλο αντιδράσεων για το κατά πόσο οι αλλαγές στις αναλογίες νοσηλευτών και κλινών μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα της φροντίδας στα νοσηλευτήρια.