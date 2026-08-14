Ασφάλεια Τροφίμων: Εντατικοποιούνται οι υγειονομικοί έλεγχοι το καλοκαίρι - Πώς βαθμολογείται η επικινδυνότητα των υποστατικών

Σε μεγαλύτερη συχνότητα επιθεωρούνται τα υποστατικά υψηλής επικινδυνότητας και οι μισές από τις ετήσιες επιθεωρήσεις υποστατικών για έλεγχο της ασφάλειας τροφίμων γίνονται το καλοκαίρι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής των Υγειονομικών Υπηρεσιών, Ηρόδοτος Ηροδότου.

Στόχος, σημείωσε, είναι τα υποστατικά υψηλής επικινδυνότητας να επιθεωρούνται σε μεγαλύτερη συχνότητα από άλλα υποστατικά με πιο μικρό κίνδυνο.

«Ο κύριος στόχος των Υγειονομικών Υπηρεσιών, πέραν των δειγματοληψιών τροφίμων που καταρτίζονται κατά τη διάρκεια του χρόνου, είναι και η κάλυψη, η επιθεώρηση όλων των υποστατικών τροφίμων ανάλογα με την επικινδυνότητα του κάθε υποστατικού», σημείωσε, εξηγώντας ότι το κάθε υποστατικό παίρνει μία βαθμολογία με βάση κάποια κριτήρια που χρησιμοποιούν οι Υγειονομικές Υπηρεσίες. Τα κριτήρια βάσει των οποίων βαθμολογείται ο κίνδυνος ενός υποστατικού είναι οι προηγούμενες επιθεωρήσεις και οι δειγματοληψίες τροφίμων που έγιναν στο συγκεκριμένο υποστατικό, καθώς και οι πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed, Σύστημα Ταχείας Ενημέρωσης για Κατάλληλα Τρόφιμα), πρόσθεσε.

Ο στόχος είναι τα υποστατικά υψηλής επικινδυνότητας να επιθεωρούνται σε μεγαλύτερη συχνότητα από άλλα υποστατικά με πιο μικρό κίνδυνο, είπε ο κ. Ηροδότου, τονίζοντας ότι κάθε χρόνο στοχεύονται αυτά τα συγκεκριμένα υποστατικά, ούτως ώστε να επιθεωρούνται σε μεγαλύτερη συχνότητα.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ για τα μέτρα που λαμβάνονται στις περιπτώσεις όπου εντοπίζονται επικίνδυνα υποστατικά, ο Διευθυντής των Υγειονομικών Υπηρεσιών ανέφερε ότι «πέραν του διοικητικού προστίμου που επιβάλλει ο προϊστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών, εάν η κατάσταση του υποστατικού είναι τέτοια που το επιβάλλει, τότε το υποστατικό μπορεί, με βάση τη νομοθεσία, να κλείσει για 4 ημέρες». «Εάν συμμορφωθεί πριν από τις 4 ημέρες, μπορεί να ανοίξει. Εάν δεν συμμορφωθεί, μπορεί αυτές οι 4 ημέρες να γίνουν ακόμα 4 ή και περισσότερες μέχρι τη συμμόρφωσή του», υπογράμμισε.

Αυτό το καλοκαίρι, μέχρι στιγμής οι Υγειονομικές Υπηρεσίες δεν έκλεισαν κάποιο υποστατικό πέραν του χώρου στη Λεμεσό όπου σημειώθηκε τροφική δηλητηρίαση κατά τη διάρκεια γαμήλιας δεξίωσης, επεσήμανε ο Ηρόδοτος Ηροδότου.

Σε ερώτηση αν έχουν αυξηθεί οι υγειονομικοί έλεγχοι σε υποστατικά το καλοκαίρι σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα λόγω του καύσωνα, ο προϊστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών απάντησε πως, εάν βάσει της βαθμολογίας, ένα υποστατικό πρέπει να επιθεωρηθεί 3-4 φορές τον χρόνο, τότε 1-2 από αυτές τις επιθεωρήσεις, ανάλογα με την κρίση του κάθε υγειονομικού λειτουργού που τις διενεργεί, γίνονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της ευκολότερης ανάπτυξης μικροβίων εάν τα τρόφιμα μείνουν εκτός ψυγείου.

Καταληκτικά, ο κ. Ηροδότου σημείωσε ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες ετοιμάζουν έκθεση των επιθεωρήσεων που διεξάγουν στο τέλος του έτους με αρχές του επόμενου.

Πηγή: ΚΥΠΕ