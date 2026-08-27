Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Λάρνακα: Δύο συλλήψεις για κλεπταποδοχή και διατήρηση οίκου ανοχής – Εντοπίστηκαν €6.700
| Υγεία

Δεν θα πραγματοποιούνται αιμοληψίες εξωτερικών ασθενών στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας το Σάββατο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), οι εργασίες στο νοσοκομείο επηρεάζουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία και ως εκ τούτου καλείται το κοινό να προγραμματίσει την επίσκεψή του για αιμοληψία σε άλλη εργάσιμη ημέρα.

Δεν θα πραγματοποιηθούν αιμοληψίες εξωτερικών ασθενών στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας το Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026, λόγω προγραμματισμένων τεχνικών εργασιών.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), οι εργασίες στο νοσοκομείο επηρεάζουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία και ως εκ τούτου καλείται το κοινό να προγραμματίσει την επίσκεψή του για αιμοληψία σε άλλη εργάσιμη ημέρα.

Ο ΟΚΥπΥ απολογείται για την ενδεχόμενη ταλαιπωρία και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία του.

Tags

ΥΓΕΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα