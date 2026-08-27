Δεν θα πραγματοποιούνται αιμοληψίες εξωτερικών ασθενών στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας το Σάββατο

Δεν θα πραγματοποιηθούν αιμοληψίες εξωτερικών ασθενών στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας το Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026, λόγω προγραμματισμένων τεχνικών εργασιών.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), οι εργασίες στο νοσοκομείο επηρεάζουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία και ως εκ τούτου καλείται το κοινό να προγραμματίσει την επίσκεψή του για αιμοληψία σε άλλη εργάσιμη ημέρα.

Ο ΟΚΥπΥ απολογείται για την ενδεχόμενη ταλαιπωρία και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία του.