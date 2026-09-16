Σαρωτικοί έλεγχοι του ΠΙΣ σε συνεργασίες γιατρών με κέντρα: «Δεν θα ανεχθούμε τον τσαρλατανισμό» - Αυστηρή προειδοποίηση για αμφιλεγόμενες «θεραπείες»

Σαρωτικό έλεγχο στις συνεργασίες γιατρών με αδειοδοτημένα αλλά και μη αδειοδοτημένα κέντρα, τα οποία προσφέρουν από επεμβατικές πράξεις μέχρι αμφιβόλου επιστημονικής βάσης «θεραπείες» ευεξίας και αντιγήρανσης, προαναγγέλλει ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος.

Ο ΠΙΣ αναμένει την ολοκλήρωση της χαρτογράφησης που άρχισε το Υπουργείο Υγείας, ώστε να εξετάσει ποια μέλη του συνεργάζονται με τα συγκεκριμένα κέντρα, ποιος είναι ο ρόλος τους και κατά πόσο οι υπηρεσίες που παρέχουν συνάδουν με την ειδικότητα, την εμπειρία και τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας.

Η δημόσια παρέμβαση του Συλλόγου έρχεται στον απόηχο των αποκαλύψεων για τη λειτουργία κέντρου στη Λάρνακα, στο οποίο φέρεται να πραγματοποιούνταν πλασμαφαίρεση χωρίς τις απαιτούμενες άδειες. Για την υπόθεση υποβλήθηκε νέα καταγγελία στην Αστυνομία, έπειτα από αιφνιδιαστικό έλεγχο επιθεωρητών του Υπουργείου Υγείας και τον εντοπισμό σχετικού εξοπλισμού. Το συγκεκριμένο κέντρο είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές, ενώ την περασμένη άνοιξη είχαν εντοπιστεί στον χώρο φάρμακα, ορμόνες και άλλα σκευάσματα που είχαν εισαχθεί παράνομα από την Ελλάδα.

Μετρά συνεργασίες ο ΠΙΣ

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΙΣ, Πέτρος Αγαθαγγέλου, ο Σύλλογος θα αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της καταγραφής του Υπουργείου, προχωρώντας σε δικό του έλεγχο για την εμπλοκή γιατρών.

«Μετά τη χαρτογράφηση όλων αυτών των κέντρων από το Υπουργείο Υγείας, ο ΠΙΣ θα ελέγξει ποιοι γιατροί έχουν συνεργασία με αυτά τα κέντρα, αδειοδοτημένα και μη», ανέφερε.

Ξεκαθάρισε ότι ο ΠΙΣ διαθέτει την αρμοδιότητα να διερευνήσει τέτοιες συνεργασίες και να εξετάσει τη λήψη μέτρων, ιδιαίτερα όταν η δράση γιατρών ενδέχεται να παραβιάζει τη δεοντολογία ή να τους εκθέτει πειθαρχικά και επαγγελματικά.

Ο κ. Αγαθαγγέλου απηύθυνε παράλληλα αυστηρή προειδοποίηση προς τα μέλη του Συλλόγου, καλώντας τα να απορρίπτουν επαγγελματικές προτάσεις που δεν στηρίζονται στην επιστημονική τεκμηρίωση. Υπέδειξε ότι οι γιατροί πρέπει να επιδεικνύουν «αντιστάσεις» και να γνωρίζουν πως μία αμφιλεγόμενη συνεργασία μπορεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο ακόμη και στην καριέρα τους.

Γιατροί χωρίς ειδικότητα

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην απασχόληση νέων γιατρών οι οποίοι δεν έχουν ακόμη αποκτήσει αναγνωρισμένη ειδικότητα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΙΣ, οι γιατροί αυτοί μπορούν, ενόσω αναμένουν να αρχίσουν την ειδικότητά τους, να εργάζονται ως junior doctors.

Άλλο, όμως, η νόμιμη εργοδότηση ενός νέου γιατρού και άλλο η ανάθεση καθηκόντων που υπερβαίνουν την κατάρτιση και την εμπειρία του. Ο ΠΙΣ, τόνισε, οφείλει να διερευνά περιπτώσεις στις οποίες άπειροι γιατροί καλούνται να διοικήσουν κέντρα ή να αναλάβουν ευθύνες για τις οποίες δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.

Υπογραμμίστηκε επίσης ότι η εγγραφή κάποιου ως γιατρού δεν σημαίνει πως κατέχει και αναγνωρισμένη ειδικότητα. Κανένας γιατρός δεν δικαιούται να παρουσιάζεται ως ειδικός σε τομέα για τον οποίο δεν διαθέτει τον προβλεπόμενο από τη νομοθεσία τίτλο.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ιατρικής Δεοντολογίας του ΠΙΣ, Μιχάλης Αναστασιάδης, γνωστοποίησε ότι δόθηκαν οδηγίες στον νομικό σύμβουλο του Συλλόγου να διερευνήσει έμβλημα το οποίο εμφανίζεται κάτω από το όνομα συγκεκριμένης γιατρού.

Η έρευνα θα καταδείξει κατά πόσο η χρήση του μπορεί να δημιουργεί παραπλανητικές εντυπώσεις ως προς την ειδικότητα, τα προσόντα ή τη θεσμική ιδιότητα της επαγγελματία. Ο κ. Αναστασιάδης ανέφερε ότι έχουν εντοπιστεί και άλλες, μεμονωμένες περιπτώσεις μη ορθής χρήσης παρόμοιων ενδείξεων.

Να ζητούν την άδεια

Ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του ΠΙΣ, Γιώργος Μιλτιάδους, κάλεσε τους πολίτες να μη θεωρούν δεδομένη τη νομιμότητα οποιουδήποτε χώρου εμφανίζεται ως ιατρικό κέντρο.

Κάθε αδειοδοτημένο νοσηλευτήριο, εξήγησε, οφείλει να έχει αναρτημένη την άδεια λειτουργίας του, μαζί με τις ειδικότητες και τις υπηρεσίες που δικαιούται να προσφέρει. Η απουσία τους πρέπει να λειτουργεί ως προειδοποιητικό σημάδι, οδηγώντας τον πολίτη να ελέγχει τόσο τον χώρο όσο και τις ιδιότητες των προσώπων που αναλαμβάνουν τη «θεραπεία» του.

Ο ΠΙΣ διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί τον «τσαρλατανισμό», ιδιαίτερα όταν σε αυτόν εμπλέκονται επαγγελματίες της Ιατρικής. «Έχουμε ευθύνη για τη δημόσια υγεία», ανέφερε ο Πέτρος Αγαθαγγέλου, ζητώντας κοινή δράση όλων των αρμόδιων φορέων για να κλείσουν τα κενά που επέτρεψαν σε τέτοιες πρακτικές να αναπτυχθούν διαχρονικά.