«Γίνε Εθελοντής Δότης Μυελού των Οστών»: Η Λεμεσός στηρίζει τη δράση από το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα - Αναλυτικά τα σημεία

Με σύνθημα «Γίνε Εθελοντής Δότης Μυελού των Οστών» και κεντρικό μήνυμα «Όραμα Ζωής», το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα διοργανώνει τριήμερη εκστρατεία ενημέρωσης και εγγραφής νέων εθελοντών δοτών στη Λεμεσό, από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της εθελοντικής προσφοράς και απευθύνει ανοικτό κάλεσμα προς το κοινό να ενημερωθεί για τη δωρεά μυελού των οστών και να εγγραφεί ως εθελοντής δότης, συμβάλλοντας στην προσπάθεια σωτηρίας ανθρώπινων ζωών.

Στο πλαίσιο της δράσης θα λειτουργήσουν σημεία ενημέρωσης και εγγραφής σε τέσσερα κεντρικά σημεία της πόλης, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να ενημερωθούν και να συμμετάσχουν.

Τα σημεία και οι ώρες λειτουργίας

Μαρίνα Λεμεσού (Limassol Marina)

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου: 14:00 – 20:00

Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου: 12:00 – 20:00

MY MALL Limassol

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου: 15:00 – 20:00

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου: 10:00 – 20:00

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου: 11:00 – 19:30

Πλατεία Παλιού Λιμανιού

Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου: 15:00 – 20:00

Οδός Ανεξαρτησίας (Διοικητήριο)

Παρασκευή 25, Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου: 15:00 – 20:00

Οι διοργανωτές τονίζουν ότι η εθελοντική δωρεά μυελού των οστών αποτελεί μια πράξη αλληλεγγύης που μπορεί να προσφέρει ελπίδα και ζωή σε ασθενείς που χρειάζονται μεταμόσχευση.

Η εκστρατεία υπενθυμίζει ότι η συμμετοχή των πολιτών είναι καθοριστικής σημασίας για την αύξηση του αριθμού των εθελοντών δοτών και καλεί το κοινό να επισκεφθεί ένα από τα σημεία της δράσης, να ενημερωθεί και να στηρίξει έμπρακτα την προσπάθεια.



