Υπουργός Υγείας: Στήριξη στην πρόληψη-έγκαιρη διάγνωση για καρδιαγγειακά

Η ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα και για να έχει αποτέλεσμα πρέπει να οδηγεί σε έναν έλεγχο που γίνεται στην ώρα του, σε μια ιατρική συμβουλή που δεν αναβάλλεται και σε αλλαγές που μπορούν να διατηρηθούν στην καθημερινότητα, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης σε χαιρετισμό την Πέμπτη στη συνέντευξη Τύπου της Καρδιολογικής Εταιρείας με την ευκαιρία της έναρξης της εκστρατείας διαφώτισης για τις καρδιοπάθειες.

Ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο θα εξακολουθήσει να στηρίζει την πρόληψη, να ενισχύει την έγκαιρη διάγνωση και να συνεργάζεται με την επιστημονική κοινότητα και τους οργανωμένους φορείς για την προστασία της καρδιαγγειακής υγείας.

"Στην πρόληψη, το σημαντικότερο αποτέλεσμα είναι συχνά εκείνο που δεν θα καταγραφεί ποτέ: ένα σοβαρό περιστατικό που αποφεύχθηκε, επειδή κάποιος ενημερώθηκε, ελέγχθηκε και έλαβε έγκαιρα τη φροντίδα που χρειαζόταν. Αυτόν τον αθόρυβο αλλά ουσιαστικό στόχο υπηρετεί και η σημερινή εκστρατεία. Εύχομαι το μήνυμά της να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες", ανέφερε.

Ο κ. Χαραλαμπίδης είπε ότι η πολιτεία και το σύστημα υγείας έχουν τη δική τους ευθύνη να παρέχουν αξιόπιστη ενημέρωση, να ενισχύουν την πρωτοβάθμια φροντίδα, να διευκολύνουν τον προληπτικό έλεγχο και να εξασφαλίζουν έγκαιρη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

''Η πρόληψη γίνεται ουσιαστική όταν η σωστή επιλογή είναι και εφικτή επιλογή για κάθε πολίτη. Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσεται η Εθνική Στρατηγική για τη Διαχείριση των Καρδιαγγειακών Νοσημάτων, η οποία έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο'', ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, η Στρατηγική διαμορφώνει ένα κοινό πλαίσιο για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία, την αποκατάσταση και την έρευνα, ενισχύοντας τη συνέχεια της φροντίδας σε όλα τα στάδια και η εφαρμογή της απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας με τους επαγγελματίες υγείας, την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα, τις οργανώσεις ασθενών και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

''Απαιτεί επίσης σταθερή επικοινωνία με την κοινωνία. Η επιστημονική γνώση έχει πραγματική αξία όταν φτάνει στον πολίτη με τρόπο σαφή και τον βοηθά να ενεργήσει εγκαίρως. Σε αυτό συμβάλλει η Εκστρατεία Διαφώτισης που παρουσιάζεται σήμερα. Επιδίωξή της είναι να ενθαρρύνει τους πολίτες να γνωρίζουν τους παράγοντες που αυξάνουν τον προσωπικό τους κίνδυνο, να μην παραμελούν τον έλεγχο της υγείας τους και να αναγνωρίζουν συμπτώματα που χρειάζονται άμεση ιατρική αξιολόγηση", κατέληξε ο Υπουργός.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ