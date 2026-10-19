Λεγεωνέλλα: Στο μικροσκόπιο η κλινική και το σπίτι του νεογνού - Ειδικός από το εξωτερικό στο Μακάρειο Νοσοκομείο, σε κρίσιμη κατάσταση το βρέφος

Μιλώντας στον «Πολίτη», ο προϊστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών, Ηρόδοτος Ηροδότου, εξήγησε ότι η πρώτη δειγματοληψία στη συγκεκριμένη κλινική πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο προγραμματισμένων ελέγχων, πριν ακόμη γίνει γνωστό το κρούσμα. Τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας συνέπεσαν χρονικά με τον εντοπισμό του περιστατικού, γεγονός που οδήγησε στην περαιτέρω διερεύνηση.

Όπως ανέφερε, μετά τον εντοπισμό του κρούσματος λήφθηκαν επιπλέον δείγματα τόσο από το νοσηλευτήριο όσο και από το σπίτι της οικογένειας, καθώς το βρέφος είχε ήδη πάρει εξιτήριο και είχε επιστρέψει στην κατοικία του. Τα αποτελέσματα των νέων δειγματοληψιών αναμένονται την Τετάρτη, το αργότερο την Πέμπτη, οπότε και εκτιμάται ότι θα υπάρχει σαφέστερη εικόνα για την προέλευση του βακτηρίου.

Εκτίμηση κινδύνου και προληπτικά μέτρα

Σύμφωνα με τον κ. Ηροδότου, μετά τα πρώτα ευρήματα πραγματοποιήθηκε εκτίμηση κινδύνου και λήφθηκαν προληπτικά μέτρα, με βασικότερο την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του νοσηλευτηρίου ως προς την παροχή υπηρεσιών υγείας.

Οι προκαταρκτικές εργαστηριακές εξετάσεις κατέδειξαν παρουσία λεγεωνέλλας σε δύο σημεία του δικτύου ύδρευσης της κλινικής. Ωστόσο, η ανίχνευση του βακτηρίου δεν αρκεί από μόνη της για να εξακριβωθεί η ακριβής πηγή μόλυνσης του νεογνού, γι' αυτό και η διερεύνηση συνεχίζεται.

Ο προϊστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της πρόληψης, επισημαίνοντας ότι κάθε εγκατάσταση πρέπει να εφαρμόζει μέτρα ελέγχου και σωστής συντήρησης των συστημάτων ύδρευσης. Μεταξύ άλλων, απαιτείται εκτίμηση κινδύνου, παρακολούθηση της ποιότητας του νερού και ορισμός υπεύθυνου προσώπου για τη διαχείριση και παρακολούθηση των μέτρων πρόληψης της λεγεωνέλλας.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία έχουν ο έλεγχος των σωληνώσεων για τυχόν διαρροές, ο τακτικός καθαρισμός των φίλτρων, η διατήρηση των κατάλληλων επιπέδων χλωρίου και η σωστή ρύθμιση της θερμοκρασίας του νερού.

Έλεγχοι σε νοσηλευτήρια, γηροκομεία και στρατόπεδα

Ο κ. Ηροδότου εξήγησε ακόμη ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες, σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους, έχουν διαμορφώσει ειδικό πρωτόκολλο για τη διενέργεια προληπτικών ελέγχων λεγεωνέλλας σε εγκαταστάσεις υψηλής προτεραιότητας.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται νοσηλευτήρια, γηροκομεία, ξενοδοχεία, στρατόπεδα και Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ). Ειδικότερα, στα ΚΕΝ πραγματοποιούνται έλεγχοι πριν από τις στρατεύσεις, ενώ οι έλεγχοι έχουν ήδη αρχίσει και σε άλλες εγκαταστάσεις.

Αναφερόμενος στις συνθήκες ανάπτυξης του βακτηρίου, εξήγησε ότι η λεγεωνέλλα ευνοείται από θερμοκρασίες νερού μεταξύ 20 και 45 βαθμών Κελσίου. Η σωστή διαχείριση των συστημάτων ζεστού και κρύου νερού αποτελεί, συνεπώς, βασική προϋπόθεση για την αποτροπή του πολλαπλασιασμού της.

Διευκρίνισε επίσης ότι τα συνηθισμένα κλιματιστικά τύπου **split units** δεν αποτελούν πηγή μετάδοσης της λεγεωνέλλας, καθώς δεν χρησιμοποιούν νερό στη διαδικασία ψύξης του αέρα. Αντίθετα, κίνδυνος μπορεί να προκύψει από εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν νερό και παράγουν μικροσκοπικά σταγονίδια, όπως οι πύργοι ψύξης κεντρικών συστημάτων κλιματισμού, όταν δεν συντηρούνται σωστά.

Ειδικός από το εξωτερικό για το νεογνό

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», στην Κύπρο έχει φτάσει ειδικός από το εξωτερικό, προκειμένου να συνδράμει στην αντιμετώπιση του σοβαρού περιστατικού λεγεωνέλλωσης.

Το νεογνό εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Μακάρειου Νοσοκομείου, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή αλλά κρίσιμη.

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ενημερώσει τους γονείς των υπόλοιπων νεογνών που φιλοξενήθηκαν στην κλινική, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί άλλο περιστατικό που να συνδέεται με το συγκεκριμένο νοσηλευτήριο.

Η διερεύνηση συνεχίζεται, με τις αρμόδιες αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβής συνθήκες κάτω από τις οποίες μολύνθηκε το βρέφος.