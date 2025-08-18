Αποσύρονται καλλυντικά από την ΕΕ - Δεν ήξεραν από που προέρχονται (κατάλογος)

Αρώματα, βαφή μαλλιών, τζελ, μους και αφρός μαλλιών, αποσμητικό και σαπούνι περιλαμβάνονται σε κατάλογο με καλλυντικά προϊόντα τα οποία αποσύρθηκαν από την ευρωπαϊκή αγορά, σύμφωνα με το Δίκτυο Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX)

Σε ανακοίνωσή τους οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες διευκρινίζουν ότι για τα εν λόγω προϊόντα δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες αναφορικά με τις χώρες εξαγωγής τους και για τον λόγο αυτό, διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των συγκεκριμένων προϊόντων στην αγορά και προτρέπουν το κοινό σε περίπτωση που τυχόν τα έχει στην κατοχή του να διακόψει τη χρήση τους, ή σε περίπτωση που τα εντοπίσει, να επικοινωνήσει με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες.

Πηγή: ΚΥΠΕ