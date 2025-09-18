SOS από θαλασσαιμικούς: «Υπάρχουν ανάγκες σε αίμα ολοχρονα. Κάντε κάτι!»

Τις τελευταίες ημέρες οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς, ανάμεσά τους και τα άτομα με θαλασσαιμία, ζουν σε καθεστώς συνεχούς ανασφάλειας. Οι μεταγγίσεις αρκετών από αυτούς τους είτε αναβάλλονται είτε πραγματοποιούνται με μειωμένες ποσότητες αίματος, εξαιτίας των περιορισμένων αποθεμάτων. Πρόκειται, όπως εξηγεί σε δηλώσεις του στον «Π» ο πρόεδρος του Συνδέσμου Θαλασσαιμίας, Μίλτος Μιλτιάδους, για κάτι το ασυνήθιστο, να έχουμε υπομεταγγίσεις και αναβολές μήνα Σεπτέμβριο, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στους ασθενείς.

Το γεγονός αυτό, πιθανότατα συνδέεται με το ότι στις αρχές Αυγούστου τα αποθέματα σε αίμα ήταν σε οριακό επίπεδο, με τους «αιμοδότες να βομβαρδίζονται με συνεχείς εκκλήσεις για αιμοδοσία πριν τις διακοπές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί η προσέλευση τον Σεπτέμβριο, καθώς κάποιος που έδωσε αίμα τότε δεν μπορεί να επανέλθει τώρα. Θα αιμοδοτήσει ξανά τον Νοέμβριο».

Αυτό, κατά τον κ. Μιλτιάδους, δείχνει ότι πρέπει να επανεξετάσει άμεσα η προσέγγιση των αιμοδοτών και οι μέθοδοι προσέλκυσης τους που χρησιμοποιούνται από το Υπουργείο Υγείας, καθώς «δεν λαμβάνεται υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας διαφόρων παραγόντων, ένας εκ των οποίων είναι και η αύξηση των χειρουργικών επεμβάσεων που διενεργούνται μέσω του ΓεΣΥ, έχουν αυξηθεί σημαντικά οι ανάγκες σε αίμα». «Δυστυχώς οι ανάγκες μεγαλώνουν με μεγαλύτερο ρυθμό από ότι ο ρυθμός με τον οποίο αυξάνονται οι αιμοδότες και οι πρώτοι που πληρώνουν το τίμημα είναι τα άτομα με θαλασσαιμία» είπε τονίζοντας ξανά τον προβληματισμό του για το ότι είναι βλέπουμε αναβολές μεταγγίσεων μέσα στον Σεπτέμβριο, εκτός περιόδου διακοπών, και αυτό θα πρέπει να κτυπήσει καμπανάκι στους αρμόδιους, για λήψη άμεσων μέτρων.

Ο κ. Μιλτιάδους τόνισε ακόμη ότι γίνονται κάποιες ενέργειες από πλευράς Υπουργείου Υγείας, και προωθείται η δημιουργία της Εθνικής Στρατηγικής για το αίμα αλλά «χρειαζόμαστε άμεσες λύσεις. Δεν μπορούν τα άτομα με θαλασσαιμία ανάμεσα σε όλα τα άλλα προβλήματα και θεραπείες να έχουν να διαχειριστούν και το άγχος μιας αναβολής ενός ραντεβού ή μιας υπομετάγγισης».