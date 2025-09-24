Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αποσύρονται από την αγορά κατεψυγμένα μπιφτέκια κοτόπουλου επιμολυσμένα με σαλμονέλλα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες ανακοίνωσαν την ανάκληση από την κυπριακή αγορά ωμών μπιφτεκιών κοτόπουλου βαθιάς κατάψυξης λόγω εντοπισμού του μικροβίου Salmonella spp.

Συγκεκριμένα οι Υγειονομικές Υπηρεσίες ανέφεραν ότι τα μπιφτέκια εντοπίστηκαν στο πλαίσιο διεξαγωγής των επίσημων ελέγχων στην αγορά, με δειγματοληψία και μετά από εργαστηριακές εξετάσεις, εντοπίστηκε το μικρόβιο.

Η ονομασία του προϊόντος είναι «μπιφτέκια κοτόπουλου ωμά», προϊόν βαθιάς κατάψυξης, συσκευασία 600 g (6 τεμάχια), αριθμός παρτίδας 13052025, με ημερομηνίας ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 13/08/2026 και χώρα προέλευσης την Κύπρο.

Σε συνέχεια των ευρημάτων οι Υγειονομικές Υπηρεσίες έχουν ενημερώσει σχετικά την εταιρεία που παρασκευάζει και διακινεί το εν λόγω προϊόν στην κυπριακή αγορά, με οδηγίες για άμεση ανάκληση/απόσυρσή του από όλα τα σημεία πώλησης.

Επειδή, όμως, ενδέχεται κάποια ποσότητα της συγκεκριμένης παρτίδας να βρίσκεται ήδη στην κατοχή καταναλωτών, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες τους προτρέπουν όπως αποφύγουν την κατανάλωσή του και να το επιστρέψουν στους χώρους από όπου το έχουν αγοράσει.  

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες συμπληρώνουν ότι συνεργάζονται με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος.

(ΚΥΠΕ

Tags

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

