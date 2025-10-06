Πραγματοποιήθηκε η 21η Πορεία  με τις Ροζ Φιγούρες

Η Alpha Bank Κύπρου από φέτος Στρατηγικός Συνεργάτης της Πορείας.

Υπό την αιγίδα της Πρώτης Κυρίας της Δημοκρατίας, κ. Φιλίππας Καρσερά-Χριστοδουλίδη, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, η 21η Πορεία με τις Ροζ Φιγούρες της Europa Donna Κύπρου, η μεγαλύτερη εκδήλωση συμπαράστασης στα άτομα με εμπειρία καρκίνου του μαστού και γυναικολογικού καρκίνου.

Η Πορεία αγκαλιάστηκε με θέρμη από χιλιάδες πολίτες, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής ηγεσίας, που περπάτησαν και ένωσαν τις φωνές τους, για να ακουστούν όλα όσα έχουν επιτευχθεί και να διεκδικήσουν όλα όσα χρειάζεται να γίνουν για την ενημέρωση, την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την εξειδίκευση στον καρκίνο του μαστού.

Στον χαιρετισμό της, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Europa Donna Κύπρου, Στέλλα Μάστορα, είπε: «Το ταξίδι μας ξεκίνησε πριν σχεδόν 25 χρόνια. Όταν η Europa Donna Κύπρου άρχιζε τη δράση της. Τότε που ο καρκίνος δεν είχε καν όνομα. Υπήρχε μόνο φόβος, σιωπή, μοναξιά. Σήμερα, τον ονομάζουμε δυνατά. Και παλεύουμε ανοιχτά. Από τη σιωπή, περάσαμε στη φωνή. Μέσα από συλλογική προσπάθεια και πίεση, πετύχαμε σημαντικά βήματα, όπως τη δημιουργία Κέντρων Μαστού με εξειδικευμένες ομάδες και τη νομική κατοχύρωση του δικαιώματος στη λήθη, μια τεράστια νίκη για τους ασθενείς. Αλλά έχουμε ακόμα δρόμο, γι’ αυτό και διεκδικούμε, καλύτερες υπηρεσίες υγείας, καλύτερη ποιότητα ζωής για τους ασθενείς, ισότιμη πρόσβαση στη φροντίδα, νομοθεσία που να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα».

Όπως τόνισε στον χαιρετισμό του, ο CEO της Alpha Bank Κύπρου, Μίλτος Μιχαηλάς: «Για την Alpha Bank Κύπρου, η φετινή χρονιά είναι ορόσημο. Από φέτος, υιοθετούμε επίσημα την Πορεία, κορυφώνοντας μια συνεργασία με την Europa Donna Κύπρου που οικοδομήθηκε σταθερά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Μια στήριξη που είναι παράλληλα και δέσμευση. Δέσμευση ότι θέλουμε να είμαστε συμμέτοχοι στην κοινωνική αλλαγή, να σταθούμε δίπλα σε όσες διεκδικούν και να συμβάλουμε σε ένα καλύτερο αύριο».

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, είπε: «Σήμερα, όλοι μαζί μετατρέπουμε το μήνυμα της πορείας σε πράξη ενότητας και αλληλεγγύης. Ας κάνουμε αυτή τη μέρα μια γιορτή ελπίδας και δύναμης, τιμώντας τις γυναίκες που βγήκαν νικήτριες, αλλά και εκείνες που συνεχίζουν να πολεμούν. Η ζωή είναι πολύτιμη και η στήριξή μας σε αυτές τις γυναίκες πρέπει να είναι συνεχής».

Στην ομιλία της, η Πρώτη Κυρία της Δημοκρατίας, κ. Φιλίππα Καρσερά-Χριστοδουλίδη, υπό την αιγίδα της οποίας πραγματοποιήθηκε η πορεία, δεν παρέλειψε να τονίσει το σημαντικό έργο που επιτελεί η Europa Donna Κύπρου, η οποία έχει συμβάλει τα μέγιστα ώστε η χώρα μας να φτάσει στο επίπεδο που βρίσκεται σήμερα, τόσο στην πρόληψη όσο και στη στήριξη των ασθενών. Η κ. Καρσερά-Χριστοδουλίδη δήλωσε επίσης ότι οι προσπάθειες της Πολιτείας διασφαλίζουν πως κανένας άνθρωπος δεν θα είναι μόνος σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή, προσφέροντας όλο και περισσότερη στήριξη σε όσους την έχουν ανάγκη.

Οι συμμετέχοντες περπάτησαν, κρατώντας φιγούρες που συμβολίζουν τα νέα περιστατικά καρκίνου του μαστού και γυναικολογικού καρκίνου για το 2024. Συγκεκριμένα, 849 ροζ φιγούρες για τα νέα περιστατικά καρκίνου του μαστού σε γυναίκες, 9 μπλε φιγούρες για τα νέα περιστατικά καρκίνου του μαστού σε άνδρες, 273 τιρκουάζ φιγούρες για τα νέα περιστατικά γυναικολογικού καρκίνου και 285 λευκές φιγούρες που συμβολίζουν τα άτομα που δυστυχώς έχουμε χάσει κατά το 2024.

Σημείο εκκίνησης της φετινής πορείας ήταν τo Παλαιό ΓΣΠ. Η πορεία κατευθύνθηκε από εκεί, στο κτήριο της Αlpha Bank Κύπρου, στη Στυλιανού Λένα, καθώς από φέτος η Τράπεζα στέκεται δίπλα στη Europa Donna Κύπρου ως Στρατηγικός Συνεργάτης της Πορείας.

Για περισσότερες πληροφορίες europadonna.com.cy