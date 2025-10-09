Βρήκαν τη συνταγή για τα κίνητρα των γιατρών

Μετά από περισσότερο από ένα χρόνο διαβουλεύσεων, συζητήσεων και απεργιών, οι συντεχνίες των γιατρών (ΠΑΣΥΚΙ, ΠΑΣΥΔΥ) και ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) κατέληξαν χθες σε συμφωνία για τα οικονομικά κίνητρα που θα παραχωρηθούν στους γιατρούς, επιπρόσθετα του μισθού τους, για την τριετία 2025- 2027.

Η χθεσινή συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα, με τον πρόεδρο της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ), Σωτήρη Κούμα, να αναφέρει σε δηλώσεις του στον «Π» ότι επιτέλους βγήκε άσπρος καπνός. Όπως εξήγησε, «ο Οργανισμός έκανε αποδεκτή εισήγησή μας που αφορά ουσιαστικά τα κίνητρα των ετών 2026 και 2027, δεδομένου ότι το 2025 βρίσκεται ήδη προς το τέλος του. Μετά από αυτή την εξέλιξη θεωρούμε ότι ο μακρύς αυτός διάλογος έφτασε στο τέλος του». Με τη συμφωνία αυτή, πρόσθεσε ο κ. Κούμας, ανοίγει πλέον ο δρόμος ώστε ο ΟΚΥπΥ να προχωρήσει στην καταβολή των €2,3 εκατ. που οφείλονται στους γιατρούς για τα έτη 2023 και 2024, τα οποία δεν είχαν καταβληθεί μέχρι σήμερα, καθώς η πληρωμή τους είχε τεθεί ως προϋπόθεση για την επίτευξη συμφωνίας για τα επόμενα χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά την 48ωρη απεργία που πραγματοποίησαν οι γιατροί τον περασμένο Νοέμβριο, είχε αρχίσει ένας νέος κύκλος επαφών και διαβουλεύσεων, με διαμεσολαβητές το Υπουργείο Υγείας και τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ). Τον Φεβρουάριο του 2025, είχε συμφωνηθεί όπως οι γιατροί λάβουν ως κάθετο κίνητρο για τα έτη 2023-2024 ποσό ύψους 6,8 εκατ. ευρώ, με τη συμφωνία να προνοεί ότι θα πάρουν τα 4,5 εκατ. ευρώ σε πρώτη φάση και τα υπόλοιπα (2,3 εκατ. ευρώ)θα καταβάλλονταν αφού επέλθει συμφωνία για τα κίνητρα της επόμενης τριετίας.

Η συμφωνία, η οποία τελεί ακόμη υπό την έγκριση των διοικητικών συμβουλίων (ΟΚΥπΥ, ΠΑΣΥΚΙ, ΠΑΣΥΔΥ), μιλά για συγκεκριμένους οικονομικούς στόχους επί του συνόλου των οικονομικών εσόδων του ΟΚΥπΥ (έσοδα εντός και εκτός ΓεΣΥ) τους οποίους θα πρέπει να πετύχουν οι γιατροί για να εξασφαλίσουν το «βασικό», γνωστό και ως οριζόντιο κίνητρο (1.850 ευρώ τον μήνα), αλλά και καταβολή κάθετου κινήτρου το οποίο θα συνδέεται με τη συμβολή της κάθε κλινικής στο σύνολο των εσόδων του Οργανισμού.

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, η συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί από τα δ.σ. των συντεχνιών και του Οργανισμού, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το ζήτημα αναμένεται να απασχολήσει τη σημερινή συνεδρίαση του δ.σ. του ΟΚΥπΥ.