H σωστή συμπεριφορά των ιατρών και των ασθενών

Της Νίκης Λαζαρίδου*

Πώς μπορείτε να είστε καλός ασθενής; Στα χαρακτηριστικά ενός καλού ασθενούς περιλαμβάνονται η υπακοή, η υπομονή, η ευγένεια, η ακρόαση, ο ενθουσιασμός για τη θεραπεία, η εξυπνάδα, η σωματική καθαριότητα, η ειλικρίνεια, η ευγνωμοσύνη και η προσαρμογή του τρόπου ζωής (σωστή λήψη των χαπιών και προσέλευση στην κλινική όταν σας το λένε).

Πώς πρέπει οι ιατροί να αντιμετωπίζουν έναν δύσκολο ασθενή;

Οι γιατροί οφείλουν να αντιμετωπίσουν έναν θυμωμένο ασθενή με επαγγελματικό και παραγωγικό τρόπο. Θα 'λεγα στους γιατρούς τις εξής συμβουλές: (α) Παραμείνετε ήρεμοι. (β) Ακούστε τις ανησυχίες τους. (γ) Βρείτε έναν τρόπο να συνδεθείτε με τον ασθενή. (δ) Αντιμετωπίστε τις ανησυχίες τους. (ε) Μην το παίρνετε προσωπικά.

Ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι συμπεριφοράς στο κρεβάτι του ασθενούς;

Αφιερώστε αγαπητοί μου ιατροί χρόνο για να ακούσετε πραγματικά (αντί να πληκτρολογείτε στον φάκελο υγείας ή να γράφετε σε ένα διάγραμμα). Χρησιμοποιήστε τη γλώσσα του σώματος που επικοινωνεί ότι νοιάζεστε, καθισμένοι, ξεδιπλώνοντας τα χέρια σας και κάνοντας οπτική επαφή. Αφήστε τον ασθενή να πει την ιστορία του χωρίς διακοπή. Αντιμετωπίστε κάθε ασθενή ως ισότιμο εταίρο στη φροντίδα του.

Ο τρόπος συμπεριφοράς στο κρεβάτι περιγράφεται ως ο τρόπος που υιοθετεί ένας γιατρός απέναντι στους ασθενείς. Τα βασικά συστατικά στοιχεία του καλού τρόπου συμπεριφοράς κατάκλισης περιλαμβάνουν:

Δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης: Η πιο σημαντική πτυχή του καλού τρόπου συμπεριφοράς στο κρεβάτι είναι να αφιερώνετε χρόνο για να ακούσετε τον ασθενή σας χωρίς διακοπή.

Μη λεκτική ενεργητική ακρόαση: Ακούστε πλήρως και με προσοχή. Δείξτε γνήσιο ενδιαφέρον (μια εξαιρετική τεχνική για την επίδειξη αυτού του ενδιαφέροντος είναι να σκύψετε προς το μέρος τους με ανοιχτή στάση του σώματος καθώς σας μιλούν). Παρατηρήστε και επικυρώστε τα συναισθήματα του ασθενούς σας.

Λεκτική επικοινωνία: Καθώς ακούτε τον ασθενή σας, θα σχηματίσετε μια αίσθηση του επιπέδου κατανόησής του και θα προσαρμόσετε τη γλώσσα σας ανάλογα. Οι λαϊκοί όροι και η απλή γλώσσα βοηθούν πολύ στο να αισθάνεται άνετα ο ασθενής σας.

Προσοχή στη λεπτομέρεια: Δώστε προσοχή στις λεπτομέρειες σχετικά με την άνεση του ασθενούς σας. Σε ένα νοσοκομειακό περιβάλλον, αφιερώστε λίγο χρόνο για να ισιώσετε το κρεβάτι του ή να τον ρωτήσετε αν χρειάζεται περισσότερο πάγο. Το άγγιγμα του κεφαλιού ή του ποδιού ενός ασθενούς μπορεί να εκληφθεί ως συγκαταβατικό, αλλά το απαλό άγγιγμα του χεριού ή του χεριού του είναι μια μικρή χειρονομία που μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο και να αφήσει μια μακρόχρονη εντύπωση.

Καλλιεργώντας ενσυναίσθηση

Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση του ασθενούς σας. Πώς θα θέλατε να σας φέρονται; Να θυμάστε ότι οι ασθενείς βρίσκονται σε πολύ ευάλωτη θέση. Οι πρακτικές δεξιότητες που θα σας βοηθήσουν να τελειοποιήσετε τον τρόπο συμπεριφοράς σας στο κρεβάτι περιλαμβάνουν:

* Παρουσιάστε τον εαυτό σας στους ασθενείς και εξηγήστε τον ρόλο σας.

* Υποδεχτείτε τους με χαμόγελο -έναν χαιρετισμό («καλημέρα»)- και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, όπως «Πώς είστε;».

* Αφιερώστε χρόνο για να ακούσετε πραγματικά (αντί να πληκτρολογείτε στον φάκελο υγείας ή να γράφετε σε ένα διάγραμμα).

* Χρησιμοποιήστε τη γλώσσα του σώματος που επικοινωνεί ότι νοιάζεστε, καθισμένοι, ξεδιπλώνοντας τα χέρια σας και κάνοντας οπτική επαφή.

*Αφήστε τον ασθενή να πει την ιστορία του χωρίς διακοπή.

*Αντιμετωπίστε κάθε ασθενή ως ισότιμο εταίρο στη φροντίδα του.

* Καθορίστε τις προσδοκίες και εξηγήστε τα χρονοδιαγράμματα.

* Να είστε ειλικρινείς αλλά διπλωματικοί και, πάνω απ' όλα, μη επικριτικοί.

* Αποφύγετε τη χρήση στιγματιστικών λέξεων, όπως καπνιστής, πότης, παράφρων και διανοητικά ανάπηρος. Χρησιμοποιήστε εναλλακτικούς όρους όπως ιστορικό χρήσης καπνού, διαταραχή χρήσης ουσιών, διαταραχή χρήσης αλκοόλ, αγγειακή άνοια.

* Ρωτήστε τους αν έχουν οποιεσδήποτε ερωτήσεις. «Απαντήθηκαν όλες οι ερωτήσεις σας;» «Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να κάνω;».

* Τελειώστε κάθε συνάντηση με μια συμπονετική δήλωση και κατευθύνετε τους σχετικά με τα επόμενα βήματα.

Είναι ηθικό οι ιατροί να συνάπτουν προσωπικές σχέσεις με ασθενείς;

Ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας όλων των χωρών απαγορεύει στους ιατρούς να συνάπτουν ρομαντικές ή σεξουαλικές σχέσεις με τους ασθενείς τους. Οι σχέσεις αυτές δεν είναι μόνο ανήθικες, αλλά μπορεί να δημιουργήσουν συγκρούσεις συμφερόντων, υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη μεταξύ ιατρού και ασθενούς και θέτοντας σε κίνδυνο τη φροντίδα των ασθενών.

Πώς πρέπει εμείς, το κοινό, να αντιμετωπίζουμε τους ασθενείς;

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που λέτε σε κάποιον όταν σας λέει ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο ή άλλη σοβαρή ασθένεια; Εάν δεν ξέρετε τι να πείτε ή αισθάνεστε ότι μερικές φορές λέτε το λάθος πράγμα, δεν είστε μόνοι. Μέχρι τώρα, δεν υπήρχαν πολλοί κανόνες για τέτοιες κοινωνικές καταστάσεις. Το «πώς να είστε φίλος σε έναν φίλο που είναι άρρωστος» είναι ομολογουμένως μια ερώτηση που δεν απαντάται εύκολα.

Κατ' αρχάς, υπάρχουν απλά κάποια σχόλια που δεν πρέπει ποτέ να εκστομίζονται: «Ω, Θεέ μου!» «Πώς είστε;» «Φαίνεσαι μια χαρά!» και «Είναι το θέλημα του Θεού», είναι συνηθισμένες απαντήσεις που άκουσα όταν διαγνώστηκε για πρώτη φορά με καρκίνο κάποια φίλη. Αυτές οι φράσεις μπορεί να ακούγονται τόσο ψεύτικες όσο και κλισέ. Κάνουν τον άρρωστο να αναρωτιέται αν πραγματικά ενδιαφέρεστε για την υγεία του. Το να πείτε κάτι όπως: «Λυπάμαι τόσο πολύ για σένα» ή «Θα είμαι εδώ για σένα τη στιγμή που θα το χρειαστείς και το εννοώ», είναι πιο αληθινές και ενσυναισθητικές απαντήσεις. Αποφύγετε τα αυτοαναφορικά σχόλια ή τα ανέκδοτα. Μια φίλη που υποφέρει από επιπλοκές της εγκυμοσύνης δεν θα βοηθηθεί από την ιστορία του τοκετού σας, ούτε κάποιος με βήχα θα νιώσει παρηγοριά αν, π.χ, ακούσει: »Νομίζεις ότι είναι κακό; Εγώ είχα διπλή πνευμονία».

Ποτέ μην μιλάτε σε έναν άρρωστο φίλο με τον τρόπο που μιλάτε σε ένα παιδί. Εξαφανίστε ατάκες όπως αυτές από την ομιλία σας: «Πήραμε τα φάρμακά μας σήμερα;» ή «Μπράβο, καλό παιδί!». Οι άρρωστοι άνθρωποι ήδη αισθάνονται ανίσχυροι από την ασθένειά τους και το ιατρικό σύστημα. Μην κάνετε τα πράγματα χειρότερα με το να τους κάνετε παιδιάστικους. Σκεφτείτε το καλά πριν δώσετε συμβουλές. Ακόμα κι αν ξέρετε ότι κάποια συμπληρώματα θα τους έκαναν πολύ καλό στον φίλο σας, προσπαθήστε να κρατήσετε τη γνώμη σας για τον εαυτό σας. Οι άρρωστοι άνθρωποι είναι ήδη κατακλυσμένοι με πληροφορίες, οπότε και μόνο η προσπάθεια να κατανοήσουν τη δική τους διάγνωση μπορεί να είναι πρόκληση. Ανεξάρτητα από το πόσο καλές προθέσεις έχετε, μην περιπλέξετε περαιτέρω τη ζωή τους με τις συμβουλές σας. Έχουν γιατρούς για συμβουλές - αυτό που χρειάζονται από εσάς είναι φιλία. Από τη στιγμή που ο φίλος σας θα σας εκμυστηρευτεί τη διάγνωσή του, οι δυο σας να καθιερώσετε μια πολιτική απόλυτης ειλικρίνειας». Να είστε ειλικρινείς λέγοντας κάτι σαν: «Θέλω να είμαι χρήσιμος και υποστηρικτικός σε όλη αυτή τη δοκιμασία, αλλά δεν θα ξέρω πάντα το σωστό πράγμα που πρέπει να πω ή να κάνω. Ελπίζω να με ενημερώνετε για το τι είναι χρήσιμο και τι όχι». Αλλά με την ίδια λογική, πρέπει να είσαι και εσύ πάντα ειλικρινής, «Μην λέτε 'είμαι εδώ για σένα ανά πάσα στιγμή', αν δεν το εννοείτε.

*Σύμβουλου Savoir Vivre