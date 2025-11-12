Ζητoύν αναπομπή του Νόμου για τα Κέντρα Αποκατάστασης οι οργανωμένοι ασθενείς - Επιστολή ΟΣΑΚ σε ΠτΔ

Την άμεση αναπομπή του πρόσφατα ψηφισθέντος Νόμου που ρυθμίζει την ίδρυση, λειτουργία, έλεγχο και εποπτεία των Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ζητά η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) με επιστολή που απέστειλε χθες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Η ΟΣΑΚ επικαλείται το άρθρο 51 –και ενδεχομένως το άρθρο 140– του Συντάγματος, υποστηρίζοντας ότι οι αλλαγές που εισήχθησαν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή «αναιρούν την επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση» και δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για την ποιότητα, την ασφάλεια και τη δίκαιη πρόσβαση των ασθενών στις υπηρεσίες αποκατάστασης.

«Αλλοιώσεις που εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα»

Στην επιστολή της, η ΟΣΑΚ σημειώνει πως στηρίζει διαχρονικά τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την αποκατάσταση, ωστόσο τονίζει ότι το τελικό κείμενο που ψηφίστηκε στις 6 Νοεμβρίου 2025 αλλοιώθηκε σε σχέση με αυτό που είχε εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2024.

Όπως αναφέρει, «οι αλλοιώσεις φαίνεται να εξυπηρετούν συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα και να υπονομεύουν τον σκοπό του νομοσχεδίου», ενώ οι προσθήκες της Βουλής «δεν έχουν καμία επιστημονική ή τεχνική τεκμηρίωση», καταλήγοντας στη δημιουργία «συνθηκών ολιγοπωλίου και περιορισμού της πρόσβασης των ασθενών».

Μεταβατικές διατάξεις που «ανοίγουν παράθυρα»

Η ΟΣΑΚ εστιάζει στα άρθρα 36 και 37 του Νόμου, τα οποία αφορούν τις μεταβατικές διατάξεις για ιδιωτικά νοσηλευτήρια και στέγες ηλικιωμένων και αναπήρων, κάνοντας λόγο για «έντονα προβληματικές ρυθμίσεις».

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, το άρθρο 36 επιτρέπει σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια να αδειοδοτηθούν ως Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κατηγορίας Α’ χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση από τον αρμόδιο Έφορο, μόνο και μόνο επειδή είναι εγγεγραμμένα ως ιδιωτικά νοσηλευτήρια ή έχουν συμβληθεί με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ).

Η ΟΣΑΚ επισημαίνει ότι ο ΟΑΥ δεν διαθέτει μηχανισμούς ελέγχου για να αξιολογήσει τέτοιες υπηρεσίες, και συνεπώς η αναγνώριση αυτών των συμβάσεων «δεν μπορεί να υποκαθιστά την επιστημονική αξιολόγηση».

Αντίστοιχα, στο άρθρο 37, οι στέγες ηλικιωμένων και αναπήρων μπορούν να αιτηθούν αδειοδότηση μόνο ως Κέντρα Κατηγορίας Β’, ακόμη και αν διαθέτουν τις υποδομές και το προσωπικό για υπηρεσίες Κατηγορίας Α’. Η ΟΣΑΚ χαρακτηρίζει τη ρύθμιση αυτή «δυσμενή διάκριση» που στερεί από τους πολίτες ίση πρόσβαση.

Ζητήματα συνταγματικότητας και ασφάλειας

Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ακόμη ότι δεν ζητήθηκε γνωμάτευση από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, παρότι οι νέες διατάξεις «ενδέχεται να δημιουργούν συνθήκες δεσπόζουσας θέσης» κατά παράβαση του Νόμου για την Προστασία του Ανταγωνισμού.

Παράλληλα, θεωρεί ότι η ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένων παρόχων παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης (άρθρο 28 του Συντάγματος), ενώ η δυνατότητα άμεσης αδειοδότησης χωρίς αξιολόγηση θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών (άρθρο 7).

Η ΟΣΑΚ προειδοποιεί πως η κατάσταση αυτή «ενδέχεται να εκθέσει το κράτος σε νομική ευθύνη» και ζητά από τον Πρόεδρο να αναπέμψει το νομοσχέδιο εντός της συνταγματικής προθεσμίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι το πλαίσιο για την αποκατάσταση θα βασίζεται σε αντικειμενικά, επιστημονικά και διαφανή κριτήρια.

«Έχουμε στηρίξει αυτή τη μεταρρύθμιση επί δύο δεκαετίες»

Η ΟΣΑΚ υπενθυμίζει ότι εδώ και 20 χρόνια ζητά τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για τις υπηρεσίες αποκατάστασης, «προς όφελος των ασθενών και της ποιότητας των υπηρεσιών», και διαβεβαιώνει ότι παραμένει στη διάθεση του Προέδρου «για περαιτέρω συζήτηση του θέματος».

Την επιστολή υπογράφει ο Πρόεδρος της ΟΣΑΚ, Χαράλαμπος Παπαδόπουλος.