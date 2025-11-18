Κλιμακώνεται η σύγκρουση ΟΣΑΚ - Δίπλαρου για τις «απορρίψεις» εξειδικευμένων φαρμάκων

Κλιμακώνεται περαιτέρω η αντιπαράθεση μεταξύ της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) και του Αναπληρωτή Προέδρου του ΔΗΣΥ και Προέδρου της Επιτροπής Υγείας της Βουλής, Ευθύμιου Δίπλαρου, με αφορμή τις τοποθετήσεις του για «απορρίψεις» εξειδικευμένων φαρμάκων.

Με νέα ανακοίνωση, η ΟΣΑΚ σηκώνει το γάντι και απαντά σημείο προς σημείο στις χθεσινές δηλώσεις του κ. Δίπλαρου.

Η ΟΣΑΚ κατηγορεί τον κ. Δίπλαρο ότι χρησιμοποιεί υλικό και πρακτικά τριετίας, τα οποία δεν αντανακλούν την πραγματικότητα του 2025.

Όπως αναφέρει η ΟΣΑΚ, «Η επίκληση πρακτικών του 2022 για ένα θέμα τόσο σοβαρό… το μόνο που πετυχαίνει είναι την αναπόληση παλαιών εποχών, τηλεφωνημάτων, πρακτικών και νοοτροπιών τις οποίες η ΟΣΑΚ ουδέποτε αποδέχθηκε.»

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι ο τομέας Υγείας «δεν έχει παραμείνει στάσιμος αλλά, με συνεχείς παρεμβάσεις, βελτιώνεται προς όφελος των ασθενών».

Στην ανακοίνωση της ΟΣΑΚ τονίζεται ότι ο κ. Δίπλαρος επιμένει επί μία εβδομάδα πως «μένουν καρκινοπαθείς χωρίς φάρμακα», τη στιγμή που – όπως σημειώνει – από τα φάρμακα που ο ίδιος κατονόμασε, «μόνο ένα αφορά ογκολογικούς ασθενείς».

Παράλληλα, αναφέρει ότι ο κ. Δίπλαρος οφείλει να ενημερωθεί σωστά για τα ονόματα και τις διαδικασίες της επταμελούς επιτροπής που εξετάζει τα ονομαστικά αιτήματα φαρμάκων.

Απαντώντας στο ζήτημα του προϋπολογισμού, η ΟΣΑΚ υποστηρίζει ότι η αναφορά της στο παρελθόν δεν ήταν νέα, αλλά «επανάληψη όσων έλεγε από το 2021», επιμένοντας ότι τότε το Υπουργείο Υγείας αναγνώριζε το πρόβλημα ακόμη και σε εσωτερικά του σημειώματα.

Προειδοποιεί μάλιστα ότι «εάν κάποιοι επιθυμούν να επαναλάβουμε ονόματα και καταστάσεις της τότε εποχής, είμαστε έτοιμοι να το πράξουμε.»

Η ΟΣΑΚ υπενθυμίζει ότι ο ΟΑΥ, με παρεμβάσεις και της ίδιας, προχώρησε τον Ιούνιο του 2025 σε αναθεώρηση των κριτηρίων χορήγησης εξειδικευμένων θεραπειών.

Ωστόσο, τονίζει:

«Το να εξετάζονται 188 αιτήματα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα είναι εξαιρετικά προβληματικό. Τα φάρμακα πρέπει να εντάσσονται στο ΓεΣΥ ώστε να μη χρειάζονται επιτροπές και συμβούλια.»

Και προσθέτει ότι όσο αυτή η ένταξη δεν γίνεται, «κάποιες απορρίψεις –μερικές φορές άδικες– θα συνεχίσουν να συμβαίνουν εις βάρος των ασθενών».

Η Ομοσπονδία επαναδιατυπώνει τη θέση της σημειώνοντας ότι «ο ΟΑΥ οφείλει να εντάξει τις θεραπείες αυτές στο ΓεΣΥ… Αυτό είναι το συμφέρον που πραγματικά εξυπηρετεί η ΟΣΑΚ: πρόσβαση χωρίς καθυστέρηση και χωρίς να χρειάζεται να τηλεφωνήσεις για βοήθεια (μέσο).»

Η ΟΣΑΚ κατηγορεί τον κ. Δίπλαρο ότι παρουσίασε λάθος εικόνα για τη σύνθεση της Επιτροπής, υπενθυμίζοντας ότι αποτελείται από πέντε γιατρούς και δύο φαρμακοποιούς «τα ονόματα των οποίων εμείς κατέχουμε».

Προειδοποιεί μάλιστα ότι οι δηλώσεις του έχουν θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία της Επιτροπής, «καθώς οι πέντε γιατροί που την απαρτίζουν έχουν δεχθεί σοβαρή προσβολή».

«Ο ανθρώπινος πόνος δεν προσφέρεται για λαϊκισμό, ούτε προστατεύετε τα συμφέροντα των ασθενών με επιθέσεις εναντίον της ΟΣΑΚ», καταλήγει η ανακοίνωση.