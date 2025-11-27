Αυξάνονται οι αναπνευστικές λοιμώξεις

Η Κύπρος μπαίνει στο χειμερινό κύμα με αύξηση περιστατικών γρίπης, Covid-19 και άλλων λοιμώξεων του αναπνευστικού. Η έξαρση λοιμώξεων εμφανίζεται φέτος τρεις έως τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα από τα προηγούμενα έτη, με το ECDC να καλεί όσους δικαιούνται εμβολιασμό να τον κάνουν χωρίς καθυστέρηση. Η πρώιμη κυκλοφορία της γρίπης αποδίδεται κυρίω...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!