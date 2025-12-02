Πυρ ομαδόν για τους... «βελονιστές»: ΟΣΑΚ, ΠΙΣ και ειδικοί ζητούν απόσυρση της πρόταση νόμου

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις απέναντι στην πρόταση νόμου του αντιπροέδρου του ΔΗΣΥ και προέδρου της Επιτροπής Υγείας της Βουλής, Ευθύμιου Δίπλαρου, για τη ρύθμιση της φυσικοπαθητικής και του παραδοσιακού βελονισμού/ηλεκτροβελονισμού, με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, την Εταιρεία Βελονισμού Φυσιοθεραπευτών και την ΟΣΑΚ να προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους στη δημόσια υγεία. Οι τρεις φορείς κάνουν λόγο για προσπάθεια θεσμοθέτησης μη τεκμηριωμένων πρακτικών μέσα στο σύστημα υγείας και καλούν τη Βουλή να σταματήσει την προώθηση του νομοθετήματος.

«Η πρόταση νόμου εισάγει στο σύστημα υγείας πρακτικές που δεν διαθέτουν το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο και δεν συνοδεύονται από σαφές, αξιόπιστο πλαίσιο εκπαίδευσης. Δεν μπορεί να δοθεί η δυνατότητα σε μη ιατρούς να συμβουλεύουν ασθενείς με χρόνια νοσήματα ή να χρησιμοποιούν επεμβατικές τεχνικές χωρίς κλασική κλινική κατάρτιση. Αυτό εγκυμονεί κινδύνους για καθυστερημένες διαγνώσεις, εσφαλμένες εκτιμήσεις και υποκατάσταση τεκμηριωμένης ιατρικής φροντίδας», ανέφερε χθες σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), δρ Μιχάλης Αναστασιάδης. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση απο πλευράς ΠΙΣ, σύμφωνα με την οποία, με την ψήφιση της συγκεκριμένης πρότασης νόμου, εισάγονται όροι και τεχνικές που δεν αναγνωρίζονται από την επιστημονική ιατρική, όπως «ενεργειακή διάγνωση», «μεσημβρινοί» και «ιριδολογία», με τον Σύλλογο να προειδοποιεί ότι η απονομή επαγγελματικών τίτλων σε τέτοιες πρακτικές δημιουργεί ψευδή εικόνα ισοτιμίας με την ιατρική επιστήμη.

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η Εταιρεία Βελονισμού Φυσιοθεραπευτών Κύπρου (ΕΒΦΚ), η οποία μιλά για «νομοθετικό όχημα» που επιχειρεί να εισαγάγει τη φυσικοπαθητική ως επάγγελμα υγείας μέσω του βελονισμού. Η Εταιρεία υποστηρίζει ότι δεν κλήθηκε στη διαβούλευση, παρότι η ρύθμιση αφορά άμεσα τον κλάδο της, και προειδοποιεί ότι η αναγνώριση μη τεκμηριωμένων πρακτικών θα υποβαθμίσει τη δημόσια υγεία και θα πλήξει διεθνώς την εικόνα της Κύπρου. Επισημαίνει ακόμη ότι το νομοθέτημα αγνοεί πλήρως το ευρωπαϊκά εναρμονισμένο πλαίσιο άσκησης βιοϊατρικού βελονισμού από φυσικοθεραπευτές, δημιουργώντας σύγχυση και παραπλανητικές εντυπώσεις στο κοινό.

Ανησυχίες και από ασθενείς

Στο πλευρό της ιατρικής κοινότητας βρίσκεται και η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ), η οποία τονίζει ότι η ασφάλεια του ασθενούς «δεν είναι διαπραγματεύσιμη». Η ΟΣΑΚ θεωρεί ότι η πρόταση νόμου συγκεντρώνει ανομοιογενείς τεχνικές (βοτανοθεραπείες, ενεργειακές θεραπείες, παραλλαγές βελονισμού) χωρίς ενιαίο επιστημονικό υπόβαθρο και χωρίς αξιόπιστη κλινική εκπαίδευση, ενώ υπενθυμίζει τις θέσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) βάσει των οποίων καμία πρακτική δεν πρέπει να εντάσσεται στο σύστημα υγείας χωρίς αυστηρή αξιολόγηση ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.

«Δεν ανοίγουμε την πόρτα»

Από την πλευρά του, ο εισηγητής της πρότασης, Ευθύμιος Δίπλαρος, σημείωσε ότι η πρόταση νόμου δεν ανοίγει την πόρτα σε ανεξέλεγκτες πρακτικές αλλά, αντίθετα, επιχειρεί να ρυθμίσει έναν χώρο που λειτουργεί ήδη εδώ και χρόνια χωρίς κανόνες, χωρίς εποπτεία και χωρίς εγκεκριμένα κριτήρια άσκησης. Όπως υποστηρίζει, χιλιάδες πολίτες καταφεύγουν σε φυσικοπαθητικές και παραδοσιακές μεθόδους και η Πολιτεία δεν μπορεί να το αγνοεί αυτό. Επισημαίνει ότι η πρόταση προβλέπει καθορισμό σαφών επαγγελματικών ορίων, ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης και θεσμικούς μηχανισμούς ελέγχου, με στόχο να γνωρίζει ο ασθενής ποιος τον θεραπεύει και με ποια κατάρτιση. Απαντώντας στις επικρίσεις, ο βουλευτής τονίζει ότι δεν πρόκειται για προσπάθεια εξίσωσης των πρακτικών αυτών με την ιατρική επιστήμη αλλά για «νοικοκύρεμα» ενός πεδίου που σήμερα δρα ανεξέλεγκτα, προσθέτοντας ότι το επόμενο διάστημα θα γίνουν επαφές από πλευράς Υπουργείου Υγείας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο τροποποιήσεων στην πρόταση.