Πίσω στο Υπουργείο Υγείας τα ασθενοφόρα

Με τη δημιουργία διεύθυνσης στο Υπουργείο Υγείας κάτω από την οποία θα λειτουργεί ο Εθνικός Φορέας Ασθενοφόρων, επιχειρεί η κυβέρνηση να «συγυρίσει» τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα ασθενοφόρα στην χώρα μας. Η επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα θα γίνεται αποκλειστικά από το Φορέα, την ίδια στιγμή που στο σχετικό νομοσχέδιο καθορίζονται τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν τα ασθενοφόρα τα οποία διαθέτουν οι παρόχοι υπηρεσιών υγείας (ΟΚΥπΥ, ιδιωτικά νοσηλευτήρια κλπ) προκειμένου να μπορούν να διενεργούν διακομιδές ασθενών, όχι όμως τις επείγουσες μεταφορές. Το σχετικό νομοσχέδιο εγκρίθηκε χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο, με τον νεοδιορισθέντα υπουργό Υγείας, Νεόφυτο Χαραλαμπίδη, να σημειώνει ότι με την ψήφιση του νόμου θα διασφαλιστεί ότι οι πολίτες που αντιμετωπίζουν ξαφνική ασθένεια ή τραυματισμό θα έχουν άμεση, σωστά συντονισμένη και ποιοτική βοήθεια.

Τι προνοεί το νομοσχέδιο

Σε ό,τι αφορά τώρα το τι ακριβώς προνοεί το νομοσχέδιο, όπως εξήγησε σε δηλώσεις της στον «Π» η ανώτερη λειτουργός Νοσοκομειακού Εργαστηρίου, Καρολίνα Στυλιανού, το πρώτο σκέλος αφορά την επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα. «Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σε περίπτωση ατυχήματος ή ενός επείγοντος περιστατικού, η μεταφορά στο πλησιέστερο Τμήμα Ατυχημάτων και Πρώτων Βοηθειών (ΤΑΕΠ) θα γίνεται αποκλειστικά από ασθενοφόρα του Φορέα, τα οποία θα είναι πλήρως στελεχωμένα με έμψυχο και άψυχο υλικό, γεγονός που θα τους επιτρέπει να αντιμετωπίσουν το οποιοδήποτε περιστατικό άμεσα και με ασφάλεια», είπε η κ. Στυλιανού, προσθέτοντας ότι κάτω από τον Φορέα θα λειτουργεί και το Κέντρο Διαχείρισης Κλήσεων αλλά και το Κέντρο Δηλητηριάσεων. Ουσιαστικά αυτό που αλλάζει είναι ότι η δουλειά που γίνεται τώρα από την Υπηρεσία Ασθενοφόρων, η οποία λειτουργεί υπό τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), θα γίνεται στην βάση νόμου από τον Φορέα, υπό το Υπουργείο Υγείας. «Σε όλες τις χώρες όπου διαθέτουν ανεπτυγμένα συστήματα υγείας, η επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα γίνεται από το αρμόδιο υπουργείο ή είναι ανεξάρτητη Αρχή, χωρίς την εμπλοκή παρόχων υπηρεσιών υγείας, ένας από τους οποίους στην περίπτωση του δικού μας συστήματος και του ΓεΣΥ είναι τα δημόσια νοσηλευτήρια και ο ΟΚΥπΥ», επεσήμανε η κ. Στυλιανού.

Τόσο ο ΟΚΥπΥ όσο και οι υπόλοιποι παρόχοι, θα μπορούν, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο νομοσχέδιο, να πραγματοποιούν μη επείγοντες μεταφορές-διακομιδές ασθενών. «Αυτό μπορεί να σημαίνει μεταφορά ενός ασθενούς από το νοσηλευτήριο στο σπίτι του ή σε κάποιο κέντρο αποκατάστασης, γηροκομείο. Μπορεί να είναι διακομιδή ασθενούς που δεν μπορεί να μεταφερθεί με ιδιωτικό όχημα σε γιατρό, για εξετάσεις κ.λπ.», εξήγησε η κ. Στυλιανού, σημειώνοντας ότι τα ασθενοφόρα που θα πραγματοποιούν τις διακομιδές θα πρέπει να εξασφαλίσουν άδεια από το υπουργείο. Ακόμη, οι αδειοδοτημένοι πάροχοι θα εγγράφονται σε σχετικό μητρώο στο οποίο θα μπορούν να έχουν πρόσβαση οι πολίτες.

Και η ΟΣΑΚ στο δ.σ. του ΟΚΥπΥ

Στη χθεσινή του συνεδρίαση το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε και στέλνει στη Βουλή και το νομοσχέδιο το οποίο προνοεί συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο του ΟΚΥπΥ εκπροσώπου των οργανωμένων ασθενών (ΟΣΑΚ), με τα δύο νομοσχέδια (ασθενοφόρα και αλλαγές στο δ.σ. του ΟΚΥπΥ) να κατατίθενται τις επόμενες ημέρες στην ολομέλεια της Βουλής, από όπου και αναμένεται να σταλούν στη συνέχεια στην Επιτροπή Υγείας, ενώπιον της οποίας βρίσκεται και το πολυσυζητημένο νομοσχέδιο για τη δημιουργία πανεπιστημιακών κλινικών.