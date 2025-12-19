Together Forever Foundation. Γέφυρα ζωής για παιδιά με σπάνιες νευρολογικές παθήσεις

Όταν ένας γιατρός ανακοινώνει σε μια οικογένεια ότι το παιδί τους πάσχει από μια σπάνια νευρολογική πάθηση, ο χρόνος μοιάζει να παγώνει και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα ο κόσμος όλος γύρω τους αλλάζει για πάντα.

Η καθημερινότητα τους μετατρέπεται σε μια συνεχόμενη αναζήτηση ελπίδας, ενώ από εκείνη τη στιγμή αρχίζει ένας αδιάκοπος αγώνας, έχοντας μονάχα στο μυαλό τους ένα και μόνο ερώτημα: Θα προλάβουμε;

Γιατί η θεραπεία του παιδιού τους μπορεί να βρίσκεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, σε χώρες όπου οι ίδιοι δεν έχουν καμιά απολύτως πρόσβαση, καμιά απολύτως στήριξη και συμπαράσταση, πέραν της ακλόνητης θέλησης τους να σώσουν το παιδί τους.

Κι όμως, μέσα στην αβεβαιότητα και την αγωνία, μια αχτίδα ελπίδας ανοίγει τον δρόμο: το Together Forever Foundation. Μια γέφυρα ζωής που συνδέει τη χώρα διαμονής του παιδιού με τη χώρα όπου μπορεί να βρει την καλύτερη δυνατή θεραπεία, κερδίζοντας ξανά τη χαρά και το χαμόγελο.

Γιατί ακόμα και η πιο μικρή εισφορά προς το Ίδρυμα μετατρέπεται σε χειροπιαστή πράξη ζωής: σε θεραπείες, χειρουργικές επεμβάσεις και εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα, που δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά να ταξιδέψουν σε κορυφαία ιατρικά κέντρα του εξωτερικού.

Η καρδιά ενός διεθνούς δικτύου χτυπά στη Λεμεσό

Από το 2016, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Together Forever Foundation με έδρα τη Λεμεσό έχει εξελιχθεί σε ένα μοναδικό διεθνές κέντρο συντονισμού, για παιδιά με σπάνιες νευρολογικές παθήσεις του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού.

Η Κύπρος αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε οικογένειες από την Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία και εξειδικευμένα ιατρικά κέντρα σε ολόκληρη την Ευρώπη και το Ισραήλ.

Ειδικότερα, το Together Forever Foundation αναλαμβάνει την αξιολόγηση των ιατρικών φακέλων, την προσεκτική προετοιμασία του ιστορικού κάθε παιδιού, την επικοινωνία με διεθνείς νευροχειρουργικές ομάδες, τον συντονισμό χειρουργείων, προγραμμάτων αποκατάστασης και εξειδικευμένης φροντίδας, καθώς και τη συνεχή στήριξη των οικογενειών σε κάθε βήμα.

Η Κύπρος, σε αυτό το ταξίδι ανθρωπιάς, δεν λειτουργεί απλώς ως κόμβος, αλλά ως η καρδιά ενός τεράστιου εγχειρήματος. Είναι ο τόπος όπου η επιστημονική τεχνογνωσία συναντά την αλληλεγγύη, χαράσσοντας την πολυπόθητη διαδρομή προς τη θεραπεία.

Η δύναμη της ανθρωπιάς

Από την ίδρυσή του, το Together Forever Foundation έχει στηρίξει 125 παιδιά από χώρες όπου η πρόσβαση σε εξειδικευμένη παιδιατρική νευροχειρουργική είναι εξαιρετικά περιορισμένη, μεταξύ των οποίων το Καζακστάν, η Λευκορωσία, η Ρωσία, η Ουκρανία, το Τατζικιστάν, η Μολδαβία και το Ουζμπεκιστάν.

Μέχρι σήμερα, το Ίδρυμα έχει διαθέσει περισσότερα από €2 εκατομμύρια αποκλειστικά για την ιατρική φροντίδα παιδιών με σπάνιες νευρολογικές παθήσεις, χαρίζοντας τους ξανά την ελπίδα. Χάρη στη στήριξη αυτή έχουν πραγματοποιηθεί 60 χειρουργικές επεμβάσεις σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού, 41 προγράμματα αποκατάστασης, 22 εξειδικευμένες εξετάσεις, ενώ κορυφαίοι ειδικοί προσέφεραν διαδικτυακές ιατρικές συμβουλές.

Κάθε παιδικό χαμόγελο και μια νίκη της ανθρωπότητας

Ο Ιδρυτής του Together Forever Foundation, Sergey Stopnevich, αναφέρει: «Η δυνατότητα θεραπείας ενός παιδιού δεν μπορεί να καθορίζεται από τον τόπο διαμονής ή το οικονομικό υπόβαθρο της οικογένειάς του. Η πρόσβαση στη σωστή ιατρική φροντίδα αποτελεί δικαίωμα και όχι προνόμιο. Και αυτή είναι η αποστολή του Together Forever Foundation: να ανοίγει δρόμους, κάνοντας το δικαίωμα αυτό, πράξη. Γιατί στο Together Forever Foundation γνωρίζουμε καλύτερα από όλους, ότι κάθε φορά που ένα παιδί λαμβάνει την εξειδικευμένη φροντίδα που χρειάζεται, είναι ένα βήμα για ένα καλύτερο αύριο, κάθε φορά που μια οικογένεια νιώθει ότι δεν είναι πια μόνη, είναι μια νίκη απέναντι στο φόβο και την απόγνωση και κάθε φορά που το χαμόγελο επιστρέφει στο πρόσωπο ενός παιδιού, είναι μια νίκη για ολόκληρη την ανθρωπότητα».

Together Forever

Το Together Forever Foundation είναι ένας φιλανθρωπικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τη Λεμεσό. Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2016 από τον Sergey Stopnevich, με σκοπό να προσφέρει ιατρική φροντίδα σε παιδιά με σπάνιες και σοβαρές νευρολογικές παθήσεις του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού.

Το Ίδρυμα έχει έντονα οικογενειακό χαρακτήρα, με τη σύζυγό του, Anastasia Stopnevich, η οποία ήταν και η ίδια από τους πρώτους δωρητές, να συμμετέχει επίσης ενεργά στις δραστηριότητές του, ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά τους, Artem και Ksenia Stopnevich, συμβάλλουν στις δράσεις και στην καθημερινή λειτουργία του.

Το Ίδρυμα στηρίζει παιδιά που πάσχουν από Moyamoya νόσο, επιληψία, συγγενείς δυσπλασίες του κεντρικού νευρικού συστήματος, νευρογενείς παραλύσεις, όγκους του εγκεφάλου ή του νωτιαίου μυελού, καθώς και άλλες σπάνιες ή σύνθετες νευρολογικές παθήσεις που απαιτούν εξειδικευμένη ιατρική παρέμβαση.

Ιστοσελίδα: www.together-forever.fund ​ | Email: info@together-forever.fund

Facebook: @togetherforeverfund ​| Instagram: @together_forever_foundation​