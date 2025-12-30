Ευκαιρία για Κύπρο τα νέα ευρωσχέδια για υγεία - Πακέτο μέτρων για υγεία, βιοτεχνολογία, πρόληψη

Μια νέα εποχή για την καινοτομία, την πρόληψη και την πρόσβαση των ασθενών σε σύγχρονες θεραπείες σηματοδοτεί η παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενός φιλόδοξου πακέτου μέτρων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού τομέα υγείας. Το πακέτο που παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες περιλαμβάνει τρεις βασικούς άξονες: τον Νόμο για τη Βιοτεχνολογία (Biotech Act), την αναθεώρηση των κανόνων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, το Σχέδιο «Safe Hearts» για την καρδιαγγειακή υγεία. Στόχος είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, η στήριξη της καινοτομίας και η μείωση ανισοτήτων μεταξύ των ...

