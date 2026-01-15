Ακτινολόγοι καταγγέλλουν αποκλεισμό από τη Βουλή - Κίνδυνος για δημιουργία ακτινοδιαγνωστικών χωρίς ακτινολόγους

Σοβαρά ζητήματα θεσμικής λειτουργίας και ποιότητας της ιατρικής πράξης θέτει με επιστολή της προς τη Βουλή η Ακτινολογική Εταιρεία Κύπρου (ΑΕΚ), καταγγέλλοντας αποκλεισμό από τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τα Ακτινοδιαγνωστικά Κέντρα. Με επιστολή προς την Πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, η ΑΕΚ καταγγέλλει συστηματικό και μεθοδευμένο αποκλεισμό της από τη διαδικασία εξέτασης και διαμόρφωσης του νομοσχεδίου που αφορά τα Ακτινοδιαγνωστικά Κέντρα. Η επιστολή, ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2026, απευθύνεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων και φέρει την υπογραφή της ειδικής ακτινολόγου και Γενικής Γραμματέα του ΔΣ της ΑΕΚ, δρος Ελένης Ηρακλέους.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της επιστολής, από την πρώτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας στις 23 Οκτωβρίου 2025 και εντεύθεν, διαπιστώνεται συνεχής πρακτική αποκλεισμού της Ακτινολογικής Εταιρείας Κύπρου από κάθε ουσιαστική διαβούλευση για το νομοσχέδιο.

Η ΑΕΚ υποστηρίζει ότι, παρά τα επανειλημμένα αιτήματά της για συνάντηση και συμμετοχή στη διαδικασία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας προχώρησε σε επιλεκτικές επαφές και διαβουλεύσεις με άλλους εμπλεκόμενους φορείς, αγνοώντας πλήρως τον επιστημονικά αρμόδιο φορέα.

Καταγγελίες για αλλοίωση της φιλοσοφίας του νομοσχεδίου

Στην επιστολή γίνεται λόγος για προώθηση νομοθετικών αλλαγών που, κατά την ΑΕΚ, αλλοιώνουν ουσιωδώς τη φιλοσοφία και το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, χωρίς να έχει προηγηθεί ισότιμη, θεσμική και επιστημονική διαβούλευση.

Η Εταιρεία καταγγέλλει ότι υιοθετούνται θέσεις συγκεκριμένων φορέων, παραγκωνίζοντας τον επιστημονικό ρόλο των ακτινολόγων και μεταβάλλοντας κρίσιμες πρόνοιες του αρχικού πλαισίου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην απόπειρα, όπως σημειώνεται, σύγχυσης των ρόλων ακτινολόγου ιατρού και τεχνολόγου, με την ΑΕΚ να ξεκαθαρίζει ότι ο ρόλος του τεχνολόγου είναι υποστηρικτικός και δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ιατρική πράξη.

Στην επιστολή τονίζεται ότι οι προωθούμενες ρυθμίσεις αντιβαίνουν στο ευρωπαϊκό και κυπριακό νομικό πλαίσιο ακτινοπροστασίας, το οποίο αποδίδει αποκλειστικά στον ακτινολόγο:

την ιατρική ευθύνη της έκθεσης,

την επιλογή πρωτοκόλλων,

την επίβλεψη εξετάσεων CT και MRI,

και την τελική γνωμάτευση.

«Σοβαρές θεσμικές και νομικές συνέπειες»

Σύμφωνα με την επιστολή, ενδεχόμενη αφαίρεση του θεσμικού ρόλου του ακτινολόγου από το νομοσχέδιο θα οδηγήσει:

στην κατάργηση της υποχρεωτικής σύμβασης ακτινοδιαγνωστικών κέντρων με ειδικό ακτινολόγο,

στην υποβάθμιση της ιατρικής πράξης,

και σε ριζική αλλοίωση της επιστημονικής και θεσμικής υπόστασης της ακτινολογίας στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Τα αιτήματα προς την Πρόεδρο της Βουλής

Η Ακτινολογική Εταιρεία Κύπρου καλεί την Πρόεδρο της Βουλής να ασκήσει άμεσα τον θεσμικό της ρόλο και ζητά:

Άμεση αναστολή της κατ’ άρθρον συζήτησης και κάθε διαδικασίας ψήφισης του νομοσχεδίου. Πλήρη και ουσιαστική ακρόαση της ΑΕΚ στη Βουλή. Διασφάλιση ότι η νομοθέτηση δεν θα γίνει υπό καθεστώς μεροληψίας, αποκλεισμών και θεσμικής εκτροπής.

Η επιστολή καταλήγει με ρητή προειδοποίηση ότι, εάν η διαδικασία συνεχιστεί ως έχει, η ευθύνη για τις θεσμικές και νομικές συνέπειες θα είναι σαφής, θεσμική και απολύτως προσδιορισμένη.