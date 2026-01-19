Σκιές συμφερόντων στην Επιτροπή Υγείας για τα απεικονιστικά κέντρα – Ευθείες αιχμές από την Ακτινολογική Εταιρεία [ηχητικό]

Σοβαρές αιχμές για τον ρόλο βουλευτών της Επιτροπής Υγείας της Βουλής στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τα απεικονιστικά κέντρα άφησε η γενική γραμματέας του δ.σ. της Ακτινολογικής Εταιρείας Κύπρου, ειδική ακτινολόγος δρ Ελένη Ηρακλέους, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» του Πολίτη 107.6 & 97.6.

Η δρ Ηρακλέους υποστήριξε ότι κατά τη συζήτηση του νομοθετικού πλαισίου διαμορφώνεται εικόνα εξυπηρέτησης συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων, με επίκεντρο μεγάλα ιδιωτικά κέντρα απεικονιστικών εξετάσεων. Όπως ανέφερε, οι τοποθετήσεις και οι πιέσεις που ασκούνται δεν σχετίζονται με την ασφάλεια των ασθενών, αλλά με τη λειτουργική «ευελιξία» των κέντρων, ακόμη και αν αυτή οδηγεί σε απουσία ιατρού από τον χώρο.

Σύμφωνα με όσα είπε, η συζήτηση για την κατάργηση ή χαλάρωση της υποχρεωτικής παρουσίας ακτινολόγου δεν είναι ουδέτερη. Αντιθέτως, εξυπηρετεί, όπως υποστήριξε, μοντέλα λειτουργίας που μειώνουν το κόστος για συγκεκριμένους παρόχους, μετακυλίοντας την ευθύνη στους τεχνολόγους και αφήνοντας ακάλυπτο τον ασθενή σε κρίσιμες στιγμές της εξέτασης.

Η ειδική ακτινολόγος τόνισε ότι η απεικονιστική εξέταση δεν είναι μια μηχανική διαδικασία, αλλά ιατρική πράξη που απαιτεί φυσική παρουσία γιατρού, τόσο για την ακτινοπροστασία όσο και για την άμεση παρέμβαση σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Υπογράμμισε μάλιστα ότι η επίκληση πρακτικών του εξωτερικού γίνεται αποσπασματικά και παραπλανητικά, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αυστηρές δικλίδες ασφαλείας που ισχύουν αλλού.

Η δρ Ηρακλέους απηύθυνε σαφή προειδοποίηση ότι αν η Βουλή νομοθετήσει με γνώμονα τα συμφέροντα και όχι την ιατρική ευθύνη, οι συνέπειες θα φανούν εκ των υστέρων, εις βάρος των ασθενών.

Ακούστε την παρέμβαση της δρος Ελένης Ηρακλέους στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΛΕΝΗ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 19-01-2026