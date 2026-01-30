Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Με κριτήρια θα ανοίγουν οι πύλες του ΓεΣΥ - Aλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Από «υπερπληθυσμό παρόχων» πάσχει, μεταξύ άλλων, το ΓεΣΥ, με τον ΟΑΥ να βρίσκει το «φάρμακο» και να ετοιμάζει κριτήρια για ένταξη παρόχων στο σύστημα, προαναγγέλλοντας αλλαγές στη νομοθεσία με στόχο τον καλύτερο έλεγχο και τον περιορισμό καταχρήσεων

Αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο του ΓεΣΥ, με στόχο την εισαγωγή κριτηρίων για την ένταξη αλλά και την παραμονή παρόχων στο σύστημα, προτίθεται να ζητήσει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας. Την πρόθεση αυτή γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΟΑΥ, Σταύρος Μιχαήλ, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του οργανισμού για το 2026 ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, απαντώντας σε ερωτήσεις ...

