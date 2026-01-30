Σε κίνδυνο τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών - Επιρρεπές σε κυβερνοεπιθέσεις το λογισμικό του ΓεΣΥ

Κίνδυνο για την ασφάλεια ευαίσθητων προσωπικών και ιατρικών δεδομένων δικαιούχων του ΓεΣΥ εντοπίζει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, με το πολύπαθο λογισμικό του συστήματος να κρίνεται, υπό τις σημερινές συνθήκες, επιρρεπές σε ενδεχόμενη κυβερνοεπίθεση. Ο συγκεκριμένος κίνδυ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!