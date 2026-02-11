Στους 32 οι θάνατοι από γρίπη, ένας από RSV

Στους 32 ανέρχονται οι θάνατοι από γρίπη Α για τη φετινή περίοδο στην Κύπρο, μετά τη δήλωση άλλων έξι θανάτων τις τελευταίες ημέρες. Πρόκειται για αριθμό που προκαλεί ανησυχία, χωρίς ωστόσο, σύμφωνα με τις υγειονομικές Αρχές, να διαφοροποιείται ουσιαστικά σε σχέση με τα δεδομένα της περσινής χρονιάς.

Από το σύνολο των θανάτων, οι 22 αφορούν άτομα ηλικίας άνω των 80 ετών, ενώ πριν από περίπου δύο εβδομάδες είχε ανακοινωθεί και ο θάνατος ενός τετράχρονου κοριτσιού, το οποίο είχε νοσήσει με γρίπη Α. Παράλληλα, τη Δευτέρα καταγράφηκε και ο πρώτος θάνατος για φέτος από αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV). Πρόκειται για άντρα 40 ετών, με υποκείμενα νοσήματα.

Μείωση εισαγωγών

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Υπουργείου Υγείας, Δημήτρη Κωνσταντίνου, δεν παρατηρείται αύξηση των θανάτων σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Όπως ανέφερε, από τον Νοέμβριο του 2024 έως τις αρχές Φεβρουαρίου του 2025 είχαν καταγραφεί 41 θάνατοι λόγω γρίπης, ενώ την τρέχουσα περίοδο, από τις αρχές Νοεμβρίου 2025 έως σήμερα, οι θάνατοι ανέρχονται στους 32.

Θετική χαρακτηρίζεται την ίδια στιγμή και η εικόνα των νοσηλειών, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Υπουργείο Υγείας, την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκε μείωση των εισαγωγών κατά περίπου 50%. Συγκεκριμένα, σημειώθηκαν 68 εισαγωγές, έναντι 130 την προηγούμενη εβδομάδα. Υπενθυμίζεται ότι κάποιες εβδομάδες προηγουμένως οι εισαγωγές σε θαλάμους στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα είχαν ξεπεράσει τις 140- 150 την εβδομάδα.

Αναγκαίο «κακό» μέτρα και εμβόλια

Σε παρέμβασή του στον Πολίτη 107.6 & 97.6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα γεγονότα», ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Πέτρος Καραγιάννης σημείωσε ότι ο αριθμός των νεκρών από γρίπη μπορεί να φαίνεται μεγάλος, «όχι όμως αν τον δούμε σε σύγκριση με τον αριθμό των περιστατικών ή αν τον δούμε σε σχέση με το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες».

Τόνισε, παράλληλα, τη σημασία της τήρησης των μέτρων ατομικής προστασίας, ιδιαίτερα από άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. «Η χρήση μάσκας σε κλειστούς, πολυσύχναστους χώρους, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέτρα ατομικής προστασίας, είναι σημαντική», ανέφερε, προσθέτοντας ότι παρατηρείται το φαινόμενο άτομα με συμπτώματα να μην περιορίζονται.

Αναφορικά με τους εμβολιασμούς, ο κ. Καραγιάννης σημείωσε ότι ένα σημαντικό ποσοστό των ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες εμβολιάζεται κάθε χρόνο για τη γρίπη, κάτι που αποτυπώνεται στις νοσηλείες και στους θανάτους, οι οποίοι σε σύγκριση με άλλες χώρες, όπως η Ελλάδα, παραμένουν χαμηλότεροι. Κατά τον ίδιο, φέτος σχεδόν όλα τα εμβολία που διέθεσε το Υπουργείο Υγείας για τη γρίπη Α αξιοποιήθηκαν, «γεγονός που δείχνει ότι οι πολίτες, ειδικά εκείνοι που τα έχουν περισσότερη ανάγκη, τα εμπιστεύονται».

Όπως ανέφερε, άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί μπορούν να το πράξουν και τώρα, καθώς τις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες ενδέχεται να καταγραφεί νέα αύξηση περιστατικών λόγω γρίπης Β, η οποία συνήθως υποχωρεί προς τα τέλη Μαρτίου.

Την ίδια ώρα, όπως επεσήμανε, είναι πιθανό για κάποιες εβδομάδες ακόμη να συνεχίσουν να εντοπίζονται στην κοινότητα περιστατικά RSV, ο οποίος παραδοσιακά εμφανίζεται περί τα τέλη Δεκεμβρίου, ωστόσο φέτος καθυστέρησε να κάνει την εμφάνισή του.