Σε ασφυξία τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια - Η έλλειψη νοσηλευτών απειλεί το ΓεΣΥ

Σε ένα σύστημα ΓεΣΥ, όπου δημόσιες και ιδιωτικές δομές λειτουργούν σαν συγκοινωνούντα δοχεία, η αναστολή λειτουργίας ακόμη και ενός ιδιωτικού νοσηλευτηρίου δεν αφορά έναν κλάδο ή μια αγορά. Αφορά τη δυνατότητα των ασθενών να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, τις λίστες αναμονής και την πίεση, που μεταφέρεται αλλού, συνήθως στον δημόσιο τομέα. Πρόκειται για μια εξέλιξη χωρίς προηγούμενο για τα κυπριακά δεδομένα. Ποτέ μέχρι σήμερα ιδιωτικά νοσηλευτήρια δεν είχαν θέσει δημόσια το ενδεχόμενο αναστολής λειτουργίας τους ως αποτέλεσμα αδυναμίας στελέχωσης. Η προειδοποίηση αυτή δεν αφορά ένα θεωρητικό σενάριο αλλά ένα όριο που, όπως δηλώνεται, πλησιάζει. Το ενδεχόμενο αυτό τέθηκε πλέον ανοιχτά στο τραπέζι. Όχι ως προειδοποίηση αλλά ως πραγματική επιλογή, εφόσον, όπως υποστηρίζουν τα ...

