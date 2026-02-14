Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Υγεία

Σε ασφυξία τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια - Η έλλειψη νοσηλευτών απειλεί το ΓεΣΥ

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Header Image

Αν για μία ημέρα ή έστω και για μία ώρα κλείσουν τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, αυτό συνεπάγεται ότι ραντεβού, χειρουργεία και εξετάσεις, που δεν θα γίνουν, θα μετατεθούν και αυτό θα επιβαρύνει περαιτέρω τις λίστες αναμονής

Σε ένα σύστημα ΓεΣΥ, όπου δημόσιες και ιδιωτικές δομές λειτουργούν σαν συγκοινωνούντα δοχεία, η αναστολή λειτουργίας ακόμη και ενός ιδιωτικού νοσηλευτηρίου δεν αφορά έναν κλάδο ή μια αγορά. Αφορά τη δυνατότητα των ασθενών να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, τις λίστες αναμονής και την πίεση, που μεταφέρεται αλλού, συνήθως στον δημόσιο τομέα. Πρόκειται για μια εξέλιξη χωρίς προηγούμενο για τα κυπριακά δεδομένα. Ποτέ μέχρι σήμερα ιδιωτικά νοσηλευτήρια δεν είχαν θέσει δημόσια το ενδεχόμενο αναστολής λειτουργίας τους ως αποτέλεσμα αδυναμίας στελέχωσης. Η προειδοποίηση αυτή δεν αφορά ένα θεωρητικό σενάριο αλλά ένα όριο που, όπως δηλώνεται, πλησιάζει. Το ενδεχόμενο αυτό τέθηκε πλέον ανοιχτά στο τραπέζι. Όχι ως προειδοποίηση αλλά ως πραγματική επιλογή, εφόσον, όπως υποστηρίζουν τα ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

νοσηλευτέςκρατικά νοσηλευτήριαΠαγκύπρια Συντεχνία ΝοσηλευτώνΔημόσια νοσηλευτήρια

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα