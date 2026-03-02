Αερογέφυρα ζωής μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας για μεταμοσχεύσεις

Η δημιουργία μηχανισμού αεροδιακομιδών για ασθενείς που χρειάζονται επείγουσα μεταμόσχευση, βρίσκεται στο επίκεντρο της συνεργασίας Κύπρου και Ελλάδας, μετά από πολιτικές και τεχνοκρατικές διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη τους τελευταίους μήνες. Το ζήτημα τέθηκε σε πολιτικό επίπεδο κατά τη διμερή συνάντηση που είχαν ο υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, με τον Έλληνα ομόλογό του, Άδωνη Γεωργιάδη, στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Κύπριος υπουργός Υγείας έθεσε το ζήτημα της περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα των μεταμοσχεύσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στη δυνατότητα αξιοποίησης μηχανισμού αεροδιακομιδών για τη μεταφορά ασθενών που χρειάζονται επείγουσα μεταμόσχευση στην Ελλάδα. Όπως επισημάνθηκε, η Κύπρος δεν διαθέτει αντίστοιχο εξειδικευμένο μέσο, γεγονός που καθιστά την έγκαιρη μεταφορά των ασθενών κρίσιμο ζήτημα όταν προκύπτει διαθέσιμο μόσχευμα. Από πλευράς του, ο Έλληνας υπουργός Υγείας φέρεται να ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα, ενώ οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι οι αρμόδιοι οργανισμοί των δύο χωρών θα προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες διαδικασίες για τη διαμόρφωση του κατάλληλου πλαισίου συνεργασίας. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας λειτουργικός μηχανισμός που θα διασφαλίζει την ασφαλή και ταχεία μεταφορά ασθενών από την Κύπρο προς μεταμοσχευτικά κέντρα της Ελλάδας.

Κοινός μηχανισμός

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο "Π", στο πλαίσιο της συνεργασίας, αναμένεται να εμπλακούν ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων της Ελλάδας (ΕΟΜ) και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία των δύο χωρών. Οι οργανισμοί αυτοί θα εξετάσουν τις επιχειρησιακές παραμέτρους της διαδικασίας, ώστε να διαμορφωθεί ένα σύστημα που θα μπορεί να ενεργοποιείται άμεσα όταν προκύπτει περιστατικό που απαιτεί επείγουσα μεταμόσχευση.

Στόχος της συνεργασίας, είναι η βελτίωση της πρόσβασης των Κυπρίων ασθενών σε κρίσιμες θεραπείες και η ενίσχυση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση περιστατικών που απαιτούν άμεση μεταφορά στο εξωτερικό.

Η πολιτική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των υπουργών Υγείας της ΕΕ αποτελεί συνέχεια τεχνοκρατικών επαφών που είχαν προηγηθεί. Στις 19 Φεβρουαρίου 2026 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Υπουργείο Υγείας σε τεχνοκρατικό επίπεδο, με αντικείμενο τις επιχειρησιακές πτυχές των αεροδιακομιδών ασθενών που πρέπει να μεταβαίνουν κατεπειγόντως στην Ελλάδα για μεταμόσχευση. Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας Ελισάβετ Κωνσταντίνου, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Δρ Γεώργιος Χαραλάμπους, η γενική διευθύντρια του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) Ιφιγένεια Καμμίτση, η διευθύντρια της διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του ΟΑΥ Μόνικα Κυριάκου και ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων Δρ Ανδρέας Σολουκίδης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκαν πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με τη μεταφορά ασθενών σε επείγουσες περιπτώσεις, με στόχο να εντοπιστούν οι διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός τέτοιου μηχανισμού.

15 μεταμοσχεύσεις Κυπρίων

Η συνεργασία Κύπρου και Ελλάδας στον τομέα των μεταμοσχεύσεων έχει ήδη σημαντικό ιστορικό. Από το 2007 μέχρι το 2025, η Κύπρος παραχώρησε στην Ελλάδα πλεονάζοντα μοσχεύματα που δεν αξιοποιήθηκαν στο εσωτερικό. Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο αυτή παραχωρήθηκαν 23 μοσχεύματα καρδιάς, 9 μοσχεύματα πνεύμονα, 63 μοσχεύματα ήπατος και 15 μοσχεύματα νεφρού. Παράλληλα, σύμφωνα με τον τομέα Επιδοτούμενων Ασθενών του Υπουργείου Υγείας, τα τελευταία δέκα χρόνια, συνολικά 15 Κύπριοι ασθενείς έχουν υποβληθεί σε μεταμοσχεύσεις πνευμόνων και καρδιάς στην Ελλάδα.

Σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση αποτέλεσε και η διακρατική συμφωνία που υπεγράφη το 2024 μεταξύ των δύο χωρών. Με βάση τη συμφωνία αυτή, Κύπριοι ασθενείς μπορούν να εντάσσονται στις λίστες αναμονής της Ελλάδας για μεταμόσχευση πνεύμονα, ενώ σε επόμενο στάδιο αναμένεται να ενταχθούν και στις λίστες για μεταμόσχευση καρδιάς.

Το χαμένο μόσχευμα

Η ανάγκη για αποτελεσματικούς μηχανισμούς ταχείας μεταφοράς ασθενών αναδεικνύεται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου προκύπτει διαθέσιμο μόσχευμα και απαιτείται άμεση κινητοποίηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο χρόνος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, τόσο για τη μεταφορά του ασθενούς όσο και για την επιτυχία της μεταμόσχευσης. Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό που ήρθε πρόσφατα στο φως της δημοσιότητας και αφορά 38χρονο ασθενή, ο οποίος έχασε την ευκαιρία να λάβει μόσχευμα πνεύμονα στην Ελλάδα, καθώς δεν κατέστη δυνατό να μεταφερθεί εγκαίρως. Η μεταφορά του ασθενούς δεν πραγματοποιήθηκε λόγω δυσκολιών στην εξεύρεση διαθέσιμου μέσου για άμεση διακομιδή, γεγονός που οδήγησε τελικά στην απώλεια του μοσχεύματος. Το περιστατικό αυτό, ανέδειξε με έντονο τρόπο τις επιχειρησιακές προκλήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν στη διαχείριση τέτοιων επειγόντων περιστατικών, ενισχύοντας τη συζήτηση γύρω από την ανάγκη δημιουργίας ενός πιο οργανωμένου και άμεσα ενεργοποιήσιμου συστήματος αεροδιακομιδών.