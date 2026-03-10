Κλέφτες «χτύπησαν» ξανά στο παλιό νοσοκομείο Λάρνακας - Χωρίς ρεύμα εδώ και μέρες

Γράφει ο Ανδρέας Ποταμίτης

Προβλήματα με το ρεύμα αντιμετωπίζει από το σαββατοκύριακο το παλιό Νοσοκομείο Λάρνακας, μετά από κλοπή εξαρτημάτων.

Συγκεκριμένα, όπως ενημερώνεται ο «Π», άγνωστα πρόσωπα εισήλθαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στον χώρο του παλιού νοσοκομείου και έκλεψαν εξαρτήματα από τον πίνακα τροφοδοσίας ρεύματος.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της παροχής ηλεκτροδότησης, με πολλούς από τους εργαζόμενους στον χώρο να χρειάστηκε να επιστρέψουν σπίτι τους.

Το περιστατικό επιβεβαίωσε με δηλώσεις του στον «Π» ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, ο οποίος σημείωσε ότι βρίσκονται σε επικοινωνία με την ΑΗΚ για να γίνει αποκατάσταση του προβλήματος εντός των ημερών.

Για το περιστατικό είναι ενήμερη και η Αστυνομία Λάρνακας, η οποία μετέβηκε στο σημείο μετά από κλήση που δέχθηκε για την κλοπή και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σήμερα, το Παλαιό Νοσοκομείο Λάρνακας δεν λειτουργεί ως κανονικό νοσοκομείο. Συγκεκριμένα στο εν λόγω κτήριο στεγάζονται υπηρεσίες υγείας από προσωπικούς ιατρούς και διοικητικά τμήματα, τα οποία εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τους χώρους του, με το κτήριο προορίζεται εδώ και καιρό να παραχωρηθεί στον Δήμο Λάρνακας για μελλοντική αξιοποίηση.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που οι χώροι του νοσοκομείου γίνονται στόχος επιτήδειων, με τις συχνότερες περιπτώσεις να αφορούν κλοπή αντικειμένων για παράνομη μεταπώληση.