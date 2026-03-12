Στα καπνικά προϊόντα τα σακουλάκια νικοτίνης - Εντός δύο εβδομάδων στην Ολομέλεια η σχετική πρόταση νόμου

Κλίμα ευρείας συναίνεσης καταγράφηκε σήμερα στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής, κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου για τη ρύθμιση των σακουλιών νικοτίνης. Μάλιστα η Επιτροπή προχώρησε και στην κατά άρθρον εξέταση της πρότασης, με στόχο η πρόταση να οδηγηθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια στις 26 Μαρτίου.

Την πρόταση νόμου κατέθεσε ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης, ο οποίος ανέφερε ότι σκοπός είναι να καλυφθεί το κενό που υπάρχει σήμερα στη νομοθεσία, καθώς τα σακουλάκια νικοτίνης κυκλοφορούν χωρίς σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο. Όπως σημείωσε, η πρόταση προβλέπει την ένταξή τους στο υφιστάμενο πλαίσιο του νόμου για τον έλεγχο του καπνίσματος, ώστε να τεθούν κανόνες στη διάθεσή τους και να ενισχυθεί η προστασία των ανηλίκων.

Κατά τη συνεδρία, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συμφώνησαν με την ανάγκη ρύθμισης της αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων. Υπέρ της πρότασης τοποθετήθηκαν το Υπουργείο Υγείας, η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου και ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, ενώ θετική στάση εξέφρασαν και εκπρόσωποι της αγοράς, μεταξύ των οποίων το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), ο Σύνδεσμος Καταστημάτων Διαρκούς Εξυπηρέτησης (ΣΥΚΑΔΕ) και ο Νέος Σύνδεσμος Περιπτεριούχων (ΝΕ.ΣΥ.ΠΕ.).

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανάγκη να υπάρξουν σαφείς κανόνες για τη διάθεση των σακουλιών νικοτίνης, τα οποία σήμερα βρίσκονται σε μια «γκρίζα ζώνη» της νομοθεσίας, με την Επιτροπή να επιδιώκει την ολοκλήρωση της διαδικασίας ώστε η πρόταση νόμου να τεθεί σύντομα ενώπιον της Ολομέλειας.