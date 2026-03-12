Με πτώση άνοιξε η Γουόλ Στριτ - Το πετρέλαιο Μπρεντ ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Υγεία

Στα καπνικά προϊόντα τα σακουλάκια νικοτίνης - Εντός δύο εβδομάδων στην Ολομέλεια η σχετική πρόταση νόμου

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Header Image

Την πρόταση νόμου κατέθεσε ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης, ο οποίος ανέφερε ότι σκοπός είναι να καλυφθεί το κενό που υπάρχει σήμερα στη νομοθεσία, καθώς τα σακουλάκια νικοτίνης κυκλοφορούν χωρίς σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο.

Κλίμα ευρείας συναίνεσης καταγράφηκε σήμερα στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής, κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου για τη ρύθμιση των σακουλιών νικοτίνης. Μάλιστα η Επιτροπή προχώρησε και στην κατά άρθρον εξέταση της πρότασης, με στόχο η πρόταση να οδηγηθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια στις 26 Μαρτίου.

Την πρόταση νόμου κατέθεσε ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης, ο οποίος ανέφερε ότι σκοπός είναι να καλυφθεί το κενό που υπάρχει σήμερα στη νομοθεσία, καθώς τα σακουλάκια νικοτίνης κυκλοφορούν χωρίς σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο. Όπως σημείωσε, η πρόταση προβλέπει την ένταξή τους στο υφιστάμενο πλαίσιο του νόμου για τον έλεγχο του καπνίσματος, ώστε να τεθούν κανόνες στη διάθεσή τους και να ενισχυθεί η προστασία των ανηλίκων.

Κατά τη συνεδρία, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συμφώνησαν με την ανάγκη ρύθμισης της αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων. Υπέρ της πρότασης τοποθετήθηκαν το Υπουργείο Υγείας, η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου και ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, ενώ θετική στάση εξέφρασαν και εκπρόσωποι της αγοράς, μεταξύ των οποίων το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), ο Σύνδεσμος Καταστημάτων Διαρκούς Εξυπηρέτησης (ΣΥΚΑΔΕ) και ο Νέος Σύνδεσμος Περιπτεριούχων (ΝΕ.ΣΥ.ΠΕ.).

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανάγκη να υπάρξουν σαφείς κανόνες για τη διάθεση των σακουλιών νικοτίνης, τα οποία σήμερα βρίσκονται σε μια «γκρίζα ζώνη» της νομοθεσίας, με την Επιτροπή να επιδιώκει την ολοκλήρωση της διαδικασίας ώστε η πρόταση νόμου να τεθεί σύντομα ενώπιον της Ολομέλειας.

 

 

Tags

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝΥΓΕΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα