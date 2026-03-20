Με όρους «έθαψαν» τους ξένους νοσηλευτές

Πριν καν φτάσει στη Βουλή, το νομοσχέδιο για τους νοσηλευτές από τρίτες χώρες μπλόκαρε στο τραπέζι του Υπουργείου Υγείας, με τις συντεχνίες των νοσηλευτών (ΠΑΣΥΔΥ, ΠΑΣΥΝΟ) να απορρίπτουν, χωρίς καν να ακούσουν, τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και να θέτουν ως όρο τη σύναψη συλλογικής σύμβασης.

Το αδιέξοδο που καταγράφηκε στη συνάντηση, με τον υπουργό Υγείας, Νεόφυτο Χαραλαμπίδη, στην παρουσία και του προέδρου της Επιτροπής Υγείας της Βουλής, Ευθύμιου Δίπλαρου, οδήγησε τελικά σε αναβολή της συζήτησης στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής, με το νομοσχέδιο να μπαίνει προς το παρόν στο συρτάρι για να το παραλάβει η επόμενη Επιτροπή Υγείας, την ώρα που ο ιδιωτικός τομέας υγείας «βράζει».

Συζήτηση χωρίς διάλογο

Υπενθυμίζεται ότι το νομοσχέδιο είχε κατατεθεί και συζητηθεί μια φορά ενώπιον της Επιτροπής Υγείας, τον περασμένο Ιανουάριο. Με τις διαφωνίες να καταγράφονται ήδη, η Επιτροπή έστειλε το νομοσχέδιο πίσω στο Υπουργείο Υγείας για νέο κύκλο διαβουλεύσεων.

Αφού έγιναν συναντήσεις και σχετικές αλλαγές στο νομοσχέδιο, το Υπουργείο Υγείας το κατέθεσε εκ νέου την περασμένη εβδομάδα, με τις συντεχνίες να αντιδρούν και τους βουλευτές της Επιτροπής Υγείας να εκφράζουν αρχικά την πρόθεση όπως δεν εντάξουν το θέμα στην ατζέντα της Επιτροπής. Μετά τις αντιδράσεις από τον ιδιωτικό τομέα, η ατζέντα αναθεωρήθηκε και το νομοσχέδιο είχε προγραμματιστεί για να συζητηθεί χθες, στις 11:30 το πρωί.

Ωστόσο, η συνάντηση που προηγήθηκε στο Υπουργείο Υγείας δεν οδήγησε σε οποιαδήποτε σύγκλιση, επιβεβαιώνοντας το βάθος της διαφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Υγείας επιχείρησε να παρουσιάσει το περιεχόμενο των τροποποιήσεων που προωθούνται μέσω του νομοσχεδίου, ωστόσο οι συντεχνίες των νοσηλευτών απέρριψαν εξαρχής την κατεύθυνση των ρυθμίσεων, χωρίς να μπουν στη διαδικασία ουσιαστικής συζήτησης.

Τα «θέλω» των συντεχνιών

Το νομοσχέδιο προνοεί, μεταξύ άλλων, κατάργηση της απαίτησης κατοχής μεταπτυχιακού τίτλου που ισχύει σήμερα για εγγραφή στο μητρώο, ενώ καθορίζεται ως ελάχιστο προσόν η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο «μέτριο». Παράλληλα, τίθεται ανώτατο όριο στην εργοδότηση νοσηλευτών από τρίτες χώρες, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το 10% του συνολικού νοσηλευτικού προσωπικού ανά μονάδα.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, οι συντεχνίες φέρεται να ζήτησαν σημαντικές τροποποιήσεις, με κυριότερη την αναβάθμιση του απαιτούμενου επιπέδου γνώσης της ελληνικής γλώσσας από «μέτριο», όπως προτείνεται, σε «πολύ καλό». Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα καθιστούσε πρακτικά αδύνατη την εργοδότηση νοσηλευτών από τρίτες χώρες, ακυρώνοντας στην πράξη τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συντεχνίες συνέδεσαν ευθέως τη στάση τους με τη σύναψη συλλογικής σύμβασης στον ιδιωτικό τομέα, θέτοντας το ζήτημα ως βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση. Από πλευράς Υπουργείου Υγείας, ωστόσο, ξεκαθαρίστηκε ότι δεν μπορεί να δεσμευτεί σε τέτοια ζητήματα, καθώς αυτά αφορούν τη σχέση εργοδοτών και εργαζομένων και δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

Διαφωνία (και) για τις ανάγκες

Στη συζήτηση τέθηκαν και τα στοιχεία που διαθέτει το Υπουργείο Υγείας για τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό. Συγκεκριμένα ο υπουργός φαίνεται να διεμήνυσε προς τις συντεχνίες ότι, εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, οι ανάγκες στον κλινικό χώρο εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε περίπου 600 με 700 νοσηλευτές την επόμενη πενταετία. Το στοιχείο αυτό αμφισβητήθηκε από τους εκπροσώπους των συντεχνιών, οι οποίοι ζήτησαν παράλληλα να τους δοθεί η σχετική μελέτη (capacity plan) που εκπονήθηκε από Ελλαδίτη καθηγητή.

Έξω από τη Βουλή οι φοιτητές

Το αδιέξοδο στη συνάντηση αποτυπώθηκε και στη Βουλή. Εκπρόσωποι των συντεχνιών, μαζί με ομάδα φοιτητών Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ, μετέβησαν έξω από τη Βουλή, εκφράζοντας πρόθεση για διαμαρτυρία. Η κινητοποίηση ωστόσο δεν πραγματοποιήθηκε, μετά από διαβεβαιώσεις ότι η συζήτηση για το νομοσχέδιο δεν θα διεξαγόταν. Προηγουμένως οι φοιτητές είχαν εκφράσει μέσω δελτίου Τύπου την ανησυχία τους για τις συνθήκες που διαμορφώνονται στον κλάδο, τονίζοντας την ανάγκη διασφάλισης ποιοτικής εκπαίδευσης και αξιοπρεπών όρων εργασίας.

Επί του θέματος τοποθετήθηκε χθες και η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ), η οποία σε σχετική της ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί η επάρκεια σε νοσηλευτικό προσωπικό, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών υγείας.

Αντίδραση ιδιωτικού τομέα

Η αναβολή της συζήτησης προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από τον ιδιωτικό τομέα υγείας, με οργανωμένους φορείς, μεταξύ των οποίων η ΟΕΒ, ιδιωτικά νοσηλευτήρια και κέντρα αποκατάστασης, να ζητούν συνάντηση με τον υπουργό Υγείας.

Η συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, με τον ιδιωτικό τομέα να επιδιώκει επανατοποθέτηση της συζήτησης και προώθηση λύσεων για την αντιμετώπιση των ελλείψεων. Υπενθυμίζεται ότι τα μεγάλα ιδιωτικά νοσηλευτήρια έχουν ήδη προειδοποιήσει για σοβαρές συνέπειες στη λειτουργία των υπηρεσιών υγείας, κάνοντας λόγο ακόμη και για ενδεχόμενο αναστολής λειτουργίας κλινικών, σε περίπτωση που δεν ληφθούν μέτρα.