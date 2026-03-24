Πλήρως διασφαλισμένοι οι πόροι του Ταμείου του ΓεΣΥ λέει ο ΟΑΥ

Ανυπόστατους χαρακτηρίζει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) τους ισχυρισμούς σε δημοσιεύματα στον Τύπο αναφορικά με «δήθεν κακοδιαχείριση, διπλοπληρωμές και σπατάλη πόρων του Ταμείου του ΓεΣΥ», σημειώνοντας ότι οι πόροι του Ταμείου του ΓεΣΥ είναι «πλήρως διασφαλισμένοι».

Αναφερόμενος σε δημοσιεύματα που αφορούν τις χρεώσεις και πληρωμές για καινοτόμα φάρμακα, ο ΟΑΥ σημειώνει ότι το θέμα αφορά αποκλειστικά μια διαδικαστική ρύθμιση για τη διαχείριση συγκεκριμένων καινοτόμων φαρμάκων τα οποία χορηγούνται από τα νοσηλευτήρια κυρίως στη βάση ονομαστικών αιτημάτων, και η αγορά των οποίων γίνεται με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αγορών και Προμηθειών (ΔΑ&Π) του Υπουργείου Υγείας, μέσω δημόσιων συμβάσεων που συνάπτονται προς εξασφάλιση χαμηλότερων τιμών και εξοικονομήσεων για το Ταμείο του ΓεΣΥ.

Όπως σημειώνει, τα εν λόγω φάρμακα διατίθενται στα νοσηλευτήρια από τη ΔΑ&Π χωρίς άμεση οικονομική επιβάρυνση κατά την παραλαβή τους, και παράλληλα σε μηνιαία βάση εφαρμόζεται διαδικασία συμψηφισμού κατά την οποία ο ΟΑΥ αποζημιώνει τα νοσηλευτήρια για τις απαιτήσεις που υποβάλλουν για τα εν λόγω φάρμακα και ταυτόχρονα χρεώνει τα νοσηλευτήρια με το κόστος των φαρμάκων που παρέλαβαν από τη ΔΑ&Π.

Με αυτό τον τρόπο, σημειώνει ο ΟΑΥ, «διασφαλίζονται αφενός χαμηλότερες τιμές φαρμάκων μέσω των δημόσιων διαγωνισμών της ΔΑ&Π, και αφετέρου διασφαλίζεται η ορθολογική διαχείριση των φαρμάκων, αφού τα νοσηλευτήρια χρεώνονται και είναι υπεύθυνα για τα εν λόγω φάρμακα τα οποία χορηγούν στους δικαιούχους του ΓεΣΥ».

Σε ό,τι αφορά τη συσσώρευση οφειλόμενου ποσού προς τον Οργανισμό αναφορικά με τις πιο πάνω χρεώσεις των νοσηλευτηρίων κατά την έναρξη της πιο πάνω διαδικασίας και την ανάληψη της αρμοδιότητας των ονομαστικών αιτημάτων από τον Οργανισμό από την 01/12/2024, ο Οργανισμός σημειώνει ότι έπρεπε κατά το μεταβατικό στάδιο και μέχρι την ολοκλήρωση της προσαρμογής στα συστήματα του, να αντλεί τα στοιχεία που ήταν απαραίτητα για τις χρεώσεις από δύο διαφορετικές βάσεις δεδομένων και να προχωρά σε χειροκίνητη αντιστοίχιση και επεξεργασία. Ως αποτέλεσμα αυτού χρειάστηκε καποιο χρονικό διάστημα για τον τελικό υπολογισμό των οφειλών και τη διευθέτηση τους.

«Ο Οργανισμός έχει ήδη προχωρήσει στην είσπραξη πέραν του 50% του αρχικά οφειλόμενου ποσού και έχει προβεί σε σχετικές διευθετήσεις με τα νοσηλευτήρια μέσω των οποίων γίνεται σε μηνιαία βάση ο συμψηφισμός του υπόλοιπου ποσού μέχρι την πλήρη εξόφλησή του», υπογραμμίζει.

Καταληκτικά, ο ΟΑΥ αναφέρει ότι παραμένει σταθερά προσηλωμένος στην ορθολογική διαχείριση των φαρμάκων και των πόρων του Ταμείου του ΓεΣΥ, τους οποίους διαχειρίζεται πάντοτε με διαφάνεια και στη βάση βέλτιστων πρακτικών προς όφελος του Συστήματος και της αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των δικαιούχων του ΓεΣΥ.

Πηγή: ΚΥΠΕ