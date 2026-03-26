Το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας στην Εποχή της Ρομποτικής Αρθροπλαστικής

Ηγετική παρουσία: Πάνω από 11.000 ασθενείς ετησίως

Η Ορθοπαιδική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, η μεγαλύτερη οργανωμένη δημόσια ορθοπαιδική μονάδα της χώρας, ανακοινώνει την ένταξη νέου ρομποτικού συστήματος για ολικές αρθροπλαστικές γόνατος και ισχίου. Η ενίσχυση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) για συνεχή εκσυγχρονισμό και ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Η Κλινική στελεχώνεται από εννέα ειδικούς ορθοπαιδικούς χειρουργούς και έξι ειδικευόμενους ιατρούς και εξυπηρετεί ετησίως περισσότερους από 11.000 εξωτερικούς ασθενείς, νοσηλεύει άνω των 1.500 εσωτερικών ασθενών και πραγματοποιεί περισσότερες από 1.400 χειρουργικές επεμβάσεις ετησίως.

Οι ιατροί της κλινικής εφημερεύουν καθημερινά, διασφαλίζοντας την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του συνόλου των επειγόντων ορθοπαιδικών περιστατικών που προσέρχονται στο ΤΑΕΠ, συμπεριλαμβανομένων τροχαίων και εργατικών κακώσεων, καταγμάτων από πτώσεις, πολυτραυματιών, παιδιατρικού τραύματος και ορθοπαιδικών λοιμώξεων. Σε στενή συνεργασία με την Κλινική Τραύματος, τη Νευροχειρουργική και την Πλαστική Χειρουργική, διασφαλίζεται η ολιστική και συντονισμένη αντιμετώπιση σύνθετων περιστατικών υψηλής βαρύτητας.

Τεχνογνωσία αιχμής και εξειδικευμένη αντιμετώπιση

Η Κλινική διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για τη διαχείριση μικροχειρουργικών και παιδοορθοπαιδικών περιστατικών, ενώ τα τελευταία έτη έχει αναπτύξει ιδιαίτερη τεχνογνωσία στην αντιμετώπιση καταγμάτων λεκάνης, πολυκαταγματιών και σύνθετων τραυματισμών. Παράλληλα, διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση επιπλοκών, όπως μετεγχειρητικές λοιμώξεις, οστεομυελίτιδες και αναθεωρήσεις αρθροπλαστικών.

Εφαρμόζονται σύγχρονες τεχνικές επανορθωτικής ορθοπαιδικής, συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης οστικών παραμορφώσεων και ελλειμμάτων, καθώς και επιμήκυνσης οστών με τη μέθοδο Illizarov ή με μαγνητικό ήλο. Παράλληλα, διενεργούνται αρθροσκοπικές επεμβάσεις ώμου, γόνατος και ποδοκνημικής με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, καθώς και ολικές αρθροπλαστικές ώμου, ισχίου και γόνατος με σύγχρονες εξατομικευμένες τεχνικές.

Ρομποτική Χειρουργική: Ψηφιακή ακρίβεια στις αρθροπλαστικές

Η εισαγωγή της ρομποτικής τεχνολογίας στις ολικές αρθροπλαστικές ενισχύει καθοριστικά την ακρίβεια του προεγχειρητικού σχεδιασμού και της τοποθέτησης των εμφυτευμάτων. Το ρομποτικό σύστημα λειτουργεί υποστηρικτικά προς τον χειρουργό, επιτρέποντας εξατομικευμένη προσέγγιση, βελτιστοποίηση της μηχανικής ευθυγράμμισης και αυξημένο επίπεδο ασφάλειας, με στόχο τη βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων και της μακροχρόνιας επιβίωσης των εμφυτευμάτων.

Ολιστική φροντίδα με εξοπλισμό τελευταίας γενιάς

Η πρόσβαση της Κλινικής σε προηγμένα τεχνολογικά μέσα, όπως O-ARM, χειρουργικό μικροσκόπιο, μαγνητικό και αξονικό τομογράφο και υπερηχογράφο, ενισχύει περαιτέρω την ποιότητα, την ακρίβεια και την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η Ορθοπαιδική Κλινική εφαρμόζει ένα δομημένο μοντέλο παροχής φροντίδας, δίνοντας έμφαση στη συνέχεια και την εξατομίκευση της θεραπευτικής διαδικασίας. Η ιατρική αντιμετώπιση καλύπτει όλα τα στάδια: από την αρχική αξιολόγηση στα Εξωτερικά Ιατρεία ή στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών και τον τεκμηριωμένο προεγχειρητικό σχεδιασμό, έως τη νοσηλεία, τη μετεγχειρητική αποκατάσταση και τη συστηματική παρακολούθηση του ασθενούς.

Η λειτουργία της Κλινικής βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά πρωτόκολλα και μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια, τη θεραπευτική αποτελεσματικότητα και τη συνεχή βελτίωση των κλινικών δεικτών. Κάθε πιθανή επιπλοκή ή απρόβλεπτο συμβάν αξιολογείται και αντιμετωπίζεται άμεσα, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ορθής ιατρικής πρακτικής.

Στρατηγική επένδυση με επίκεντρο τον πολίτη

Η επένδυση στο νέο ρομποτικό σύστημα εντάσσεται σε έναν ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό αναβάθμισης των δημόσιων ορθοπαιδικών υπηρεσιών, ενισχύοντας τον ρόλο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας ως κέντρου αναφοράς για τη σύγχρονη ορθοπαιδική χειρουργική και φέρνοντας την τεχνολογία αιχμής πιο κοντά στους πολίτες.

