Έλλειψη νοσηλευτών: Πίστωση χρόνου στον υπουργό από τους ιδιώτες

Σε αναστολή τίθεται, προς το παρόν, η λήψη μέτρων από πλευράς των παρόχων υπηρεσιών υγείας του ιδιωτικού τομέα, μετά την παρέμβαση του υπουργού Υγείας, Νεόφυτου Χαραλαμπίδη, κατά τη διάρκεια της έκτακτης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στην Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ). Στη σύσκεψη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η ΟΕΒ, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ), ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), ο Σύνδεσμος Διαπιστευμένων Εργαστηρίων Κύπρου, ο Σύνδεσμος Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων, ο Σύνδεσμος Μονάδων Αιμοκάθαρσης, ο Σύνδεσμος Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας, καθώς και φορείς ανακουφιστικής φροντίδας. Παρότι στο τραπέζι βρέθηκαν δυναμικά μέτρα, μεταξύ αυτών, σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμη και το ενδεχόμενο 24ωρου κλεισίματος, οι φορείς αποφάσισαν τελικά να μην προχωρήσουν σε ανακοινώσεις, δίνοντας χρόνο στην Κυβέρνηση να προχωρήσει σε ενέργειες. Η παρουσία του υπουργού στη σύσκεψη, κατόπιν δικού του αιτήματος, όπως πληροφορούμαστε, αποδείχθηκε καθοριστική για την έκβαση της διαδικασίας.

Παρέμβαση υπουργού

Κατά την τοποθέτησή του ενώπιον των παρόχων, ο κ. Χαραλαμπίδης, σύμφωνα και με τα όσα αναφέρουν στην ανακοίνωση τους οι οκτώ φορείς, αναγνώρισε το μέγεθος του προβλήματος, προσδιορίζοντας την έλλειψη νοσηλευτών περίπου στους 600. Όπως ανέφερε, η Κυβέρνηση επεξεργάζεται συγκεκριμένα μέτρα τόσο για άμεση εκτόνωση της κατάστασης, όσο και για πιο μόνιμη αντιμετώπιση του ζητήματος. Μετά την αποχώρησή του, οι συμμετέχοντες κατέληξαν ομόφωνα ότι η εφαρμογή οποιωνδήποτε δυναμικών μέτρων θα επανεξεταστεί, δίνοντας χρόνο στην εκτελεστική εξουσία να κινηθεί.

Αιχμές προς όλους

Παρά την προσωρινή υπαναχώρηση, οι φορείς του ιδιωτικού τομέα υγείας, επιρρίπτουν ευθύνες τόσο στην Κυβέρνηση όσο και στη Βουλή για τη μη επίλυση του προβλήματος. Στην κοινή τους ανακοίνωση κάνουν λόγο για ανάγκη ανάληψης ευθυνών από την πολιτεία, υπογραμμίζοντας ότι η «συνδικαλιστική αδιαλλαξία» δεν μπορεί να συνεχίσει να επηρεάζει ασθενείς και παρόχους. Υπό τα δεδομένα αυτά, η απόφαση για μη λήψη μέτρων μεταθέτει την πίεση χρονικά, χωρίς να αίρει το πρόβλημα, το οποίο παραμένει άλυτο εδώ και μήνες.

Ελπίζουν στην νέα Βουλή

Το ζήτημα της υποστελέχωσης στον ιδιωτικό τομέα υγείας, αναδείχθηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2025, όταν μεγάλο ιδιωτικό νοσηλευτήριο έλαβε ειδοποίηση από το Υπουργείο Υγείας για αναστολή της λειτουργίας συγκεκριμένων τμημάτων του, λόγω μη συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της νομοθεσίας που διέπουν τις αναλογίες νοσηλευτών-κλινών. Πιο έντονες αντιδράσεις από πλευράς των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, καταγράφηκαν λίγους μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο, με αφορμή νέα προειδοποιητική επιστολή προς άλλο νοσηλευτήριο. Τότε άρχισαν να διατυπώνονται και οι πρώτες σαφείς προειδοποιήσεις για λήψη μέτρων.

Στο μεταξύ, το θέμα μεταφέρθηκε στη Βουλή με την κατάθεση τροποποιητικού νομοσχεδίου που στόχευε στη διευκόλυνση της εργοδότησης νοσηλευτών από τρίτες χώρες. Ωστόσο, οι έντονες διαφωνίες μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών οδήγησαν την κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας στην επιστροφή του νομοσχεδίου στο Υπουργείο Υγείας, ζητώντας αναθεώρηση.

Μετά από νέο κύκλο διαβουλεύσεων, το Υπουργείο επανήλθε με τροποποιήσεις, οι οποίες προέβλεπαν, μεταξύ άλλων, αύξηση του απαιτούμενου επιπέδου γνώσης της ελληνικής γλώσσας και εισαγωγή περιορισμών στον αριθμό των νοσηλευτών από τρίτες χώρες, ο οποίος δεν θα μπορούσε να υπερβαίνει το 10% του συνολικού προσωπικού κάθε δομής. Παράλληλα, τέθηκαν πρόσθετοι όροι ως προς τα καθήκοντα και τη διάρκεια εργοδότησής τους.

Την ίδια περίοδο, και ενώ οι τροποποιήσεις δεν προχωρούσαν, στο τραπέζι τέθηκε, όπως πληροφορούμαστε, και μια εναλλακτική πρόταση, η οποία αφορά την αλλαγή των αναλογιών νοσηλευτών ανά κλίνη, με στόχο να εξοικονομηθεί προσωπικό και να αποσυμπιεστεί ο ιδιωτικός τομέας. Η πρόταση αυτή συζητήθηκε σε πολιτικό επίπεδο και, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάστηκε ακόμη και το ενδεχόμενο προώθησής της μέσω πρότασης νόμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Ωστόσο, ούτε αυτή η επιλογή προχώρησε. Ενδεχόμενες αντιδράσεις των συντεχνιών των νοσηλευτών, σε συνδυασμό με το πολιτικό κόστος εν μέσω προεκλογικής περιόδου, οδήγησαν τα κόμματα να μην ανοίξουν το συγκεκριμένο μέτωπο.

Την ίδια ώρα, οι βασικές διεκδικήσεις του κλάδου παραμένουν στο τραπέζι, με αιχμή την αλλαγή των αναλογιών νοσηλευτών ανά κλίνη και την αύξηση του ποσοστού εργοδότησης νοσηλευτών από τρίτες χώρες από το 10% στο 30%. Τα ζητήματα αυτά μεταφέρονται πλέον προς διαχείριση στη νέα Βουλή.