Έλλειψη νοσηλευτών: Κίνητρα για νέους και επιστροφή παλιών

Στη λήψη μέτρων που στοχεύουν στην προσέλκυση νέων στο επάγγελμα της νοσηλευτικής αλλά και στην επιστροφή όσων έχουν αποχωρήσει, προσανατολίζεται το Υπουργείο Υγείας, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η οξεία έλλειψη προσωπικού που ταλανίζει κυρίως τον ιδιωτικό τομέα. Οι προτάσεις αυτές τέθηκαν από τον υπουργό Υγείας, Νεόφυτο Χαραλαμπίδη, κατά τη διάρκεια της έκτακτης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στα γραφεία της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), παρουσία φορέων του ιδιωτικού τομέα υγείας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ), ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), καθώς και εκπρόσωποι οργανωμένων συνόλων από τον χώρο των εργαστηρίων, της αποκατάστασης και της ανακουφιστικής φροντίδας.

Τα μέτρα του υπουργείου

Με φόντο την εκτίμηση ότι το έλλειμμα νοσηλευτών φθάνει περίπου στα 600 άτομα, ο υπουργός παρουσίασε ένα πλέγμα δράσεων, με στόχο τόσο τη βραχυπρόθεσμη εκτόνωση της κατάστασης όσο και τη μακροπρόθεσμη ενίσχυση του επαγγέλματος. Στο επίκεντρο βρίσκονται οικονομικά κίνητρα για την προσέλκυση νέων στο επάγγελμα της νοσηλευτικής, καθώς και αντίστοιχα κίνητρα για την επιστροφή νοσηλευτών που έχουν αποχωρήσει τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, προωθείται η θεσμοθέτηση υποστηρικτικού προσωπικού-φροντιστών, ώστε να αποφορτιστεί το έργο των νοσηλευτών, ενώ εξετάζεται και η στοχευμένη προσέλκυση νοσηλευτών από τρίτες χώρες. Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης η επανεξέταση των αναλογιών νοσηλευτών ανά κλίνη, ζήτημα που ρυθμίζεται από τη σχετική νομοθεσία και επηρεάζει άμεσα τη στελέχωση των νοσηλευτηρίων.

Εισήγηση για αποσπασμένους

Ακόμη όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Π», κατά τη διάρκεια της προχθεσινής συζήτησης στα γραφεία της ΟΕΒ, οι φορείς του ιδιωτικού τομέα εισηγήθηκαν το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει σε καταγραφή και μελέτη, κατά πόσον υπάρχουν νοσηλευτές του Δημοσίου που υπηρετούν σε αποσπασμένες θέσεις και θα μπορούσαν να επιστρέψουν στον κλινικό χώρο.

Πρόκειται για ένα ενδεχόμενο που, εάν προχωρήσει, θα μπορούσε να ενισχύσει άμεσα τα δημόσια νοσηλευτήρια και να περιορίσει τις ανάγκες για νέες προσλήψεις, λειτουργώντας ουσιαστικά ως μέτρο εξοικονόμησης προσωπικού σε επίπεδο συστήματος. Ωστόσο, μια τέτοια εξέλιξη θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι θα προκαλέσει αντιδράσεις από πλευράς των συντεχνιών των νοσηλευτών, με τον υπουργό, σύμφωνα με πληροφορίες, να μην δεσμεύεται ενώπιον των ιδιωτών, αλλά να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο μελέτης της εν λόγω πρότασης.

Από τα μέτρα… στην αναμονή

Η συζήτηση για τα πιο πάνω μέτρα έρχεται σε συνέχεια της έντονης πίεσης που ασκήθηκε τις προηγούμενες εβδομάδες από τον ιδιωτικό τομέα, με τους παρόχους υγείας να προειδοποιούν ακόμη και για λήψη δυναμικών μέτρων. Στο τραπέζι της σύσκεψης τέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμη και το ενδεχόμενο 24ωρου κλεισίματος υπηρεσιών, ως μέσο πίεσης προς την Πολιτεία. Ωστόσο, μετά τις τοποθετήσεις του υπουργού και τις διαβεβαιώσεις για προώθηση συγκεκριμένων δράσεων, οι φορείς αποφάσισαν να μην προχωρήσουν, προς το παρόν, σε ανακοινώσεις μέτρων, δίνοντας χρόνο στην εκτελεστική εξουσία.

Επιστροφή στις διαβουλεύσεις

Πέραν των άμεσων μέτρων, στο επίκεντρο παραμένουν και οι νομοθετικές παρεμβάσεις που εκκρεμούν. Από τη μία πλευρά, βρίσκεται το τροποποιητικό νομοσχέδιο για την εργοδότηση νοσηλευτών από τρίτες χώρες, το οποίο προνοεί, μεταξύ άλλων, ανώτατο ποσοστό 10% επί του συνόλου των νοσηλευτών κάθε δομής, διαφοροποίηση στη διάρκεια της άδειας εργασίας τους (σε δύο χρόνια αντί για τέσσερα που ισχύει για Κύπριους και Ευρωπαίους, με δυνατότητα ανανέωσης) καθώς και αυστηρότερες προϋποθέσεις ως προς το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας και τους όρους εργοδότησής τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν σημεία με τα οποία διαφωνεί ο ιδιωτικός τομέας, με βασικό το ποσοστό, το οποίο ζητείται να αυξηθεί στο 30%.

Από την άλλη, συζητείται η αλλαγή των αναλογιών νοσηλευτών ανά κλίνη, αίτημα που ο ιδιωτικός τομέας θέτει σταθερά, υποστηρίζοντας ότι οι υφιστάμενες πρόνοιες είναι ιδιαίτερα αυστηρές. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να εντατικοποιηθούν οι διαβουλεύσεις μεταξύ Υπουργείου Υγείας και φορέων του ιδιωτικού τομέα, με στόχο τα ζητήματα αυτά να οδηγηθούν προς συζήτηση και ενδεχόμενη ψήφιση από τη νέα Βουλή.