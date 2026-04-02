Πιάστηκαν με όλα σχεδόν τα είδη ναρκωτικών: Χειροπέδες σε 27χρονο και 39χρονη - Η επιχείρηση της ΥΚΑΝ στη Λεμεσό (φώτος)

Υπόθεση κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών διερευνά η ΥΚΑΝ στη Λεμεσό, μετά τη σύλληψη 27χρονου και 39χρονης, στην κατοχή και στα οχήματά τους, καθώς και στην οικία τους, όπου εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός ναρκωτικών και άλλων τεκμηρίων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων, μέλη της ΥΚΑΝ ανέκοψαν γύρω στις 10.30 το πρωί χθες για έλεγχο αυτοκίνητο που οδηγούσε 27χρονος, σε δρόμο της Λεμεσού.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε, εντοπίστηκαν στην κατοχή του δύο συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους περίπου δύο γραμμαρίων, ενώ εντός του αυτοκινήτου βρέθηκαν ακόμη μία συσκευασία με κοκαΐνη μικτού βάρους τεσσάρων γραμμαρίων, ένα χάπι ecstasy, μία ζυγαριά ακριβείας και χρηματικό ποσό ύψους 2.010 ευρώ.

Ο 27χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε έρευνα, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, στην οικία του στη Λεμεσό, όπου διαμένει με γυναίκα ηλικίας 39 ετών.

Κατά την έρευνα στην οικία, στην παρουσία και των δύο, εντοπίστηκαν 29 συσκευασίες που περιείχαν κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 293 γραμμαρίων, πέντε συσκευασίες με ρητίνη κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 13 γραμμαρίων, τρεις ζυγαριές ακριβείας με ίχνη κάνναβης και άσπρης σκόνης, έξι σκευάσματα αναβολικών ουσιών, το χρηματικό ποσό των 1.350 ευρώ και 100 δολάρια, καθώς και διάφορα άλλα τεκμήρια.

Έρευνα διενεργήθηκε και στο αυτοκίνητο της 39χρονης, όπου εντοπίστηκαν τέσσερις συσκευασίες που περιείχαν κάνναβη συνολικού μικτού βάρους περίπου 40 γραμμαρίων, δύο συσκευασίες μανιταριών συνολικού μικτού βάρους 45 γραμμαρίων, δύο συσκευασίες με ρητίνη κάνναβης συνολικού μικτού βάρους οκτώ γραμμαρίων, τέσσερις συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους περίπου επτά γραμμαρίων, μία συσκευασία με κεταμίνη συνολικού μικτού βάρους πέντε γραμμαρίων, μία συσκευασία με ποσότητα MDMA συνολικού μικτού βάρους 16 γραμμαρίων, 24 χάπια ecstasy και τέσσερα ηλεκτρονικά τσιγάρα που περιέχουν την ουσία CBG.

Τα δύο πρόσωπα οδηγήθηκαν στα γραφεία της ΥΚΑΝ, όπου επανασυνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση.

Σήμερα αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διατάγματος κράτησής τους, ενώ η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.