Η στιγμή που άγνωστα πρόσωπα ρίχνουν κροτίδες στα κατεχόμενα από τις ελεύθερες περιοχές - Τα βίντεο που δημοσίευσε η Kibris

Τη στιγμή της καταγγελλόμενης από τον τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν επίθεσης δημοσιεύει σε βίντεο η τ/κ ιστοσελίδα Kibris.

Συγκεκριμένα η σελίδα ανάρτησε δύο βίντεο, όπου στο ένα καταγράφεται μια ομάδα μαυροφορεμένων νεαρών με κάποιον εξ αυτών να φαίνεται να ρίχνει κάποιο αντικείμενο στον αέρα, ενώ στο δεύτερο βίντεο φαίνεται κουκουλοφόρος να ρίχνει αντικείμενο πάνω από τα συρματοπλέγματα.

Το κείμενο που συνοδεύει τα βίντεο αναφέρει ότι πρόκειται για «στιγμή της επίθεσης κατά Τουρκοκύπριων» και ότι το συμβάν προκάλεσε σύντομη αναστάτωση.

Υπενθυμίζεται πάντως ότι ο Τουφάν Έρχιουρμαν στη χθεσινή του ανάρτηση αναφέρθηκε σε επίθεση με πέτρες και εκρηκτικά από τις ελεύθερες περιοχές γύρω στο μεσημέρι της Τετάρτης, ενώ παράλληλα ζητούσε πλήρη διερεύνηση από την ΚΔ, επιρρίπτοντας ευθύνες και στην Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών.