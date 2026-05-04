Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση: Φέρνει βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Υπόθεση «Σάντη»: Σε καθημερινή επικοινωνία Αστυνομία και FBI για την αξιολόγηση των στοιχείων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι Αμερικάνοι αξιολογούν τις καταθέσεις και τα δεδομένα που τους δίνει η ανακριτική ομάδα και στη συνέχεια, όπως είπε, θα κάνουν μια έκθεση με συστάσεις και τα αποτελέσματα από τη δική τους αξιολόγηση των καταθέσεων και των στοιχείων.

Με εντατικούς ρυθμούς και σε διάφορα επίπεδα κινείται η διερεύνηση της υπόθεσης «Σάντη» από την Αστυνομία, με την ομάδα του FBI να έχει καθημερινή επικοινωνία με τους ανακριτές της δύναμης, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος.

Σύμφωνα με τον κ. Βύρωνος η έρευνα των ανακριτών συνεχίζεται με τη λήψη καταθέσεων σε σχέση με την ουσία και το περιεχόμενο των μηνυμάτων, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα από τη Europol για την αυθεντικότητα των μηνυμάτων.

Ερωτηθείς για το αποτέλεσμα της έρευνας της Europol, ο κ. Βύρωνος είπε πως δεν υπάρχει ακόμη ενημέρωση από πλευράς της για το πότε ακριβώς θα παραδώσει στην Κυπριακή Δημοκρατία το πόρισμά της.

Απαντώντας σε ερώτηση σε σχέση με την εργασία των ερευνητών του FBI, ο κ. Βύρωνος είπε πως αυτοί είναι σε καθημερινή επικοινωνία με τους ερευνητές της Αστυνομίας. Συγκεκριμένα, οι Αμερικάνοι αξιολογούν τις καταθέσεις και τα δεδομένα που τους δίνει η ανακριτική ομάδα και στη συνέχεια, όπως είπε, θα κάνουν μια έκθεση με συστάσεις και τα αποτελέσματα από τη δική τους αξιολόγηση των καταθέσεων και των στοιχείων.

Ο κ. Βύρωνος ανέφερε πως μέχρι στιγμής έχει ληφθεί ένας μεγάλος αριθμός καταθέσεων, ενώ η διερεύνηση συνεχίζεται. Σημείωσε πως στην πορεία της διερεύνησης ενδεχομένως να προκύπτει η ανάγκη για λήψη καταθέσεων από νέα άτομα, συνεπώς δεν είναι ασφαλές να πει κατά πόσον η διερεύνηση είναι προς ολοκλήρωση αυτή τη στιγμή.

«Το σημαντικό είναι ότι η ανακριτική ομάδα εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς ώστε να έχουμε το συντομότερο κάποιο αποτέλεσμα», πρόσθεσε, ενώ απαντώντας σε άλλη ερώτηση είπε πως ο Αρχηγός της Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, ενημερώνεται τακτικά σε σχέση με την πορεία των ερευνών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑFBIΑΝΑΚΡΙΤΕΣΥΠΟΘΕΣΗ ΣΑΝΤΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα