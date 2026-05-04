Οι Ιρανοί λένε πως χτύπησαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο με δύο πυραύλους για να μην εισέλθει στα Στενά του Ορμούζ

Δύο πύραυλοι έπληξαν πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ κοντά στο νησί Τζασκ «αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις» του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) να σταματήσει, μετέδωσε τη Δευτέρα (4/5) το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν.

Το πλοίο σύμφωνα πάντα με τα ιρανικά ΜΜΕ αναγκάστηκε να υπαναχωρήσει.

Ωστόσο, ανώτερη αμερικανική πηγή που επικαλείται ο Μπάρακ Ραβίντ του Axios, διαψεύδει πως υπάρχει αμερικανικό πλοίο το οποίο χτυπήθηκε από ιρανικούς πυραύλους στην περιοχή.

H ανακοίνωση για το πλήγμα είχε σαν αποτέλεσμα να εκτοξευθεί το Brent. Συγκεκριμένα σε νέο υψηλό τετραετίας έφτασαν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent παρουσιάζοντας αύξηση κατά περισσότερο από 5% στα 113,8 δολάρια ανά βαρέλι.

Παράλληλα έγινε στον απόηχο της ανακοίνωσης Τραμπ ότι ξεκινά η «Επιχείρηση Ελευθερία» για τη ομαλή διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Πρωτοβουλία που προκάλεσε την οργή της Τεχεράνης η οποία απείλησε ότι θα απαντήσει στην περίπτωση που αμερικανικά πλοία μπουν στα Στενά.

Όπως αποκάλυψαν νωρίτερα δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Axios, πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ θα βρίσκονται «στην περιοχή», σε περίπτωση που χρειαστεί να αποτρέψουν τον στρατό του Ιράν από το να επιτεθεί σε εμπορικά πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ.

Οι ίδιοι κύκλοι δήλωσαν ότι το ναυτικό των ΗΠΑ πρόκειται να παρέχει στα εμπορικά πλοία πληροφορίες σχετικά με τις καλύτερες διαδρομές ασφαλούς διέλευσης στα στενά, ειδικά όσον αφορά τη χρήση αυτών που δεν έχουν ναρκοθετηθεί από τον ιρανικό στρατό.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η στρατιωτική υποστήριξη της επιχείρησης, την οποία ο Τραμπ χαρακτήρισε ανθρωπιστική, θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης και περίπου 15.000 στρατιωτικούς.

Η Τεχεράνη σε ανακοίνωσή της ανέφερε: «Θα διατηρήσουμε και θα διαχειριστούμε την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ με όλες μας τις δυνάμεις και καλούμε όλα τα εμπορικά πλοία και τα δεξαμενόπλοια να απέχουν από οποιαδήποτε διέλευση χωρίς συντονισμό με τις ένοπλες δυνάμεις που σταθμεύουν στην περιοχή, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά τους».

«Προειδοποιούμε ότι κάθε ξένη ένοπλη δύναμη, ιδιαίτερα ο επιθετικός στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών, θα δεχθεί επίθεση εάν επιχειρήσει να προσεγγίσει ή να εισέλθει στα Στενά του Ορμούζ», προστίθεται στην ανακοίνωση.

