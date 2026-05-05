Συνεργασία ΤΕΠΑΚ - Δήμου Κουρίου στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της βιώσιμης ανάπτυξης

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, προχώρησαν ο Δήμος Κουρίου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Η υπογραφή του Μνημονίου πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου στο γραφείο του πρύτανη του ΤΕΠΑΚ.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας αποτελεί το επιστέγασμα της εθιμοτυπικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο μεταξύ της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ και του Δημάρχου Κουρίου.

Το Μνημόνιο υπεγράφη από τον Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητή Παναγιώτη Ζαφείρη, και τον Δήμαρχο Κουρίου, κ. Παντελή Γεωργίου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ευρείας και πολυεπίπεδης συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, με στόχο την ενίσχυση της εκπαίδευσης, της έρευνας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, τα δύο μέρη δεσμεύονται να συνεργαστούν σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διοργάνωση κοινών πολιτιστικών, επιστημονικών και εκπαιδευτικών δράσεων, την παροχή συμβουλευτικών και επιστημονικών υπηρεσιών, τη συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται, επίσης, στην τοποθέτηση φοιτητών σε εργασιακούς χώρους και στην ανταλλαγή επισκέψεων προσωπικού και φοιτητών, ενισχύοντας τη διασύνδεση της πανεπιστημιακής κοινότητας με την τοπική κοινωνία και την αγορά εργασίας.

Παράλληλα, η συνεργασία αποσκοπεί στην από κοινού συμβολή των δύο οργανισμών στην επίτευξη των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης, μέσα από δράσεις που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και την κοινωνική συνοχή.

Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας εντάσσεται στη στρατηγική του ΤΕΠΑΚ για ενίσχυση της εξωστρέφειας και της συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους κοινωνικούς εταίρους, συμβάλλοντας στην αξιοποίηση της γνώσης και της έρευνας προς όφελος της κοινωνίας και της περιφερειακής ανάπτυξης.

Παράλληλα, υπηρετεί τον στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου Κουρίου για συνέργειες με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, οι οποίες θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Δήμου προς όφελος των δημοτών.