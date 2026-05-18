Τα σχολεία θα διδάσκουν τη Γενοκτονία των Ποντίων, είπε η ΥΠΑΝ

Τα σχολεία θα τιμούν και θα διδάσκουν τα θέματα που αφορούν στη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, ανέφερε τη Δευτέρα η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, κατά τον χαιρετισμό της σε εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου που πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, στη Λακατάμια.

Η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει θέσει ως προτεραιότητα τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, σημειώνοντας ότι η διδασκαλία και η τιμή της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου έχει πλέον ενσωματωθεί θεσμικά στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Όπως ανέφερε, έχει θεσπιστεί συγκεκριμένη ημέρα μνήμης, η 19η Μαΐου, ενώ κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τα σχολεία της Κύπρου θα αναπτύσσουν δράσεις και θα διδάσκουν θέματα που αφορούν τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.

Η Υπουργός Παιδείας είπε ότι η γνώση της ιστορίας δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να γνωρίσουν σημαντικές πτυχές του Ελληνισμού και να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια, ως ενεργοί πολίτες, σημειώνοντας παράλληλα ότι για την Κύπρο το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

«Ζούμε σε μία μοιρασμένη πατρίδα, μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματά της από της σημερινή ημέρα μνήμης», είπε η κ. Μιχαηλίδου και πρόσθεσε ότι «ο ίδιος ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έθεσε ως προτεραιότητα το να τιμάται και να διδάσκεται η Γενοκτονία των Ποντίων, των Ελλήνων του Πόντου». «Στα σχολεία της Κύπρου αυτό έγινε πράξη νομοθετικά. Έχουμε περάσει από τη Βουλή το να έχουμε συγκεκριμένη μέρα και αυτή είναι η 19η Μαΐου, αλλά και κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τα σχολεία μας θα τιμούν και θα διδάσκουν τα θέματα που αφορούν στη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Σωματείου Δράσης «Νίκος Καπετανίδης», Γιώργος Γεωργιάδης, απευθυνόμενος στους μαθητές, αναφέρθηκε στην ανάγκη διατήρησης της ιστορικής ταυτότητας και της συλλογικής μνήμης.

«Ο Πόντος όμως, παρότι πέρασαν 107 χρόνια από τα γεγονότα της γενοκτονίας και του ξεριζωμού, όπως βλέπετε, εμείς που είμαστε οι απόγονοι, οι εγγονοί, είμαστε ακόμα εδώ», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

«Είμαστε ακόμα εδώ, ακόμα λέμε ότι είμαστε Πόντιοι, όπως λέτε και εσείς ότι είστε Κύπριοι. Είμαστε εδώ γιατί δεν ξεχνάμε, όπως και εσείς δεν ξεχνάτε ό,τι έχει να κάνει με τις μεγάλες ημερομηνίες του κυπριακού Ελληνισμού», ανέφερε.

Ο κ. Γεωργιάδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις ιστορικές ομοιότητες μεταξύ Ποντίων και Κυπρίων, συνδέοντας τον Νίκο Καπετανίδη με τον ήρωα της ΕΟΚΑ Ευαγόρα Παλληκαρίδη και σημειώνοντας τον κοινό αγώνα και τη θυσία τους. Όπως ανέφερε, «με τον ίδιο τρόπο πήγαν στο δικαστήριο, με τον ίδιο τρόπο έδωσαν την ίδια απολογία, με τον ίδιο τρόπο πήγαν στην κρεμάλα, με τον ίδιο τρόπο και έδωσαν τη ζωή τους».

Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, Άρης Τίρκας, στάθηκε στις ιστορικές και συναισθηματικές γέφυρες που ενώνουν τον Πόντο με την Κύπρο, σημειώνοντας πως «το μοιρολόι, το κλάμα και ο πόνος είναι κοινός», αναδεικνύοντας τις κοινές μνήμες ξεριζωμού και απώλειας.

Ακολούθησε θεατρικό και μουσικό πρόγραμμα από χορωδία και ορχήστρα μαθητών με παραδοσιακά τραγούδια του Πόντου και της Κύπρου.