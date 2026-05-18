Με βίντεο «απαντούν» στην Κυπριακή Δημοκρατία οι οργανωτές του Global Flotilla – Ζητούν βοήθεια από το ΚΣΕΔ χωρίς ανταπόκριση

Στη δημοσιότητα δύο διαφορετικά βίντεο στα οποία υπάρχει επικοινωνία ακτιβιστών με τις κυπριακές αρχές, έδωσαν οι ακτιβιστές του Global Flotilla. Στο πρώτο βίντεο ακτιβιστής να επικοινωνεί από την Αθήνα τηλεφωνικώς με το ΚΣΕΔ περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί και ζητώντας βοήθεια από τις κυπριακές αρχές.

Στο δεύτερο, που παρουσιάζει ο «Πολίτης», Έλληνας υπήκοος, μέρος του πληρώματος του ελληνικού σκάφους Bellela απευθύνει έκκληση μέσω ασυρμάτου για παροχή βοήθειας προς τις κυπριακές αρχές. Είναι όμως άγνωστο αν το μήνυμα μπορεί να μεταδοθεί αφού το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό κατά κανόνα μπλοκάρει τις επικοινωνίες σε τέτοιες περιπτώσεις.

Επιπλέον πληροφορίες του «Πολίτη» αναφέρουν ότι έχουν σταλεί και δεκάδες μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς επίσης ανταπόκριση.