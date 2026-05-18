Gen Z: Παλεύει με κόλπα για δουλειά, ενώ Millennials, Gen X και Βaby Βoomers… από το σχολείο στο γραφείο

Η εύρεση μιας πρώτης δουλειάς δεν ήταν ποτέ εύκολη υπόθεση, ωστόσο τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει ιδιαίτερα δύσκολη.

Ο πληθωρισμός είναι υψηλός, η οικονομία αισθάνεται αβέβαιη και η άνοδος του αυτοματισμού και της Τεχνητής Νοημοσύνης αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες προσλαμβάνουν.

Και δεν φτάνει αυτό για την Gen Z, έχει να αντιμετωπίσει και τις προηγούμενες γενιές που της κουνούν το δάχτυλο, επικρίνοντάς την συχνά πυκνά ως… τεμπέλα.

Το… αστείο φυσικά σε αυτή την περίπτωση είναι ότι όταν οι millennials, η Gen X και οι baby boomers αποφοίτησαν, μόνο το ένα τέταρτο θα μπορούσε να περιμένει ότι θα μείνει άνεργος εκείνα τα χρόνια. Σήμερα, σχεδόν το 60% των νέων αποφοίτων της Gen Z δεν μπορούν να βρουν δουλειά.

Οι σημερινοί νέοι που αναζητούν εργασία φτάνουν στο σημείο να σκαρφίζονται κόλπα στις δουλειές του ποδαριού που εργάζονται για να προσπαθήσουν να δώσουν ώθηση στην καριέρα τους με ασυνήθιστους τρόπους.

Η Gen Ζ έχει δίκιο για την αναζήτηση εργασίας

Περίπου το 58% των φοιτητών που αποφοίτησαν μεταξύ 2024 και 2025 εξακολουθούσαν να αναζητούν την πρώτη τους δουλειά, σύμφωνα με έκθεση του Kickresume (μια δημοφιλής διαδικτυακή πλατφόρμα και εφαρμογή που βοηθά τους χρήστες να δημιουργήσουν επαγγελματικά βιογραφικά σημειώματα) τον περασμένο Μάιο, όπως αναφέρει το Fortune.

Εν τω μεταξύ, μόνο το 25% των αποφοίτων των προηγούμενων ετών —όπως οι προκάτοχοί τους της γενιάς των millennials και της γενιάς X— δυσκολεύτηκαν να βρουν δουλειά μετά το πτυχίο.

Μπορεί να είναι δελεαστικό να σκεφτεί κανείς ότι η Γενιά Ζ δεν είναι τόσο πεινασμένη για δουλειά. Ωστόσο, η μελέτη υποδηλώνει ότι οι προηγούμενες γενιές θα μπορούσαν πραγματικά να βρουν κατευθείαν μια δουλειά πολύ πιο εύκολα από τους νέους σήμερα.

Στην πραγματικότητα, σχεδόν το 40% των προηγούμενων αποφοίτων κατάφεραν να εξασφαλίσουν εργασία πλήρους απασχόλησης εγκαίρως για την τελετή αποφοίτησής τους – αλλά μόνο το 12% των αποφοίτων της Γενιάς Ζ του 2024/2025 μπορούσαν να πουν το ίδιο, καθιστώντας αυτούς τους νέους που αναζητούν εργασία τρεις φορές λιγότερο πιθανό να έχουν κάτι έτοιμο μετά το σχολείο.

«Το ταξίδι από την τάξη στην καριέρα δεν ήταν ποτέ απλό», έγραψαν οι ερευνητές. «Είναι όμως σαφές ότι οι σημερινοί απόφοιτοι εισέρχονται σε μια αγορά εργασίας που είναι πιο αβέβαιη, πιο ψηφιακή και αναμφισβήτητα πιο απαιτητική από ποτέ».

Το 40% των ανέργων δεν είχαν ούτε μία συνέντευξη για δουλειά το 2025

Δεν είναι μυστικό ότι η εύρεση εργασίας στη σημερινή αγορά εργασίας απαιτεί κάτι περισσότερο από ένα καλογραμμένο βιογραφικό σημείωμα και μια συνοδευτική επιστολή. Οι εργοδότες υποβάλλουν τους νεοπροσληφθέντες σε παράξενα τεστ κατά τη διάρκεια του γεύματος και κουίζ προσωπικότητας, ακόμη και για να τους εξετάσουν για μια θέση.

Είναι αναμφισβήτητα μια δύσκολη αγορά εργασίας για πολλούς υπαλλήλους γραφείου — περίπου το 20% όσων αναζητούν εργασία για τουλάχιστον 10 έως 12 μήνες και περίπου το 40% των ανέργων δήλωσαν ότι δεν είχαν ούτε μία συνέντευξη για δουλειά το 2025.

Η κατάσταση έχει γίνει τόσο άσχημη που η αναζήτηση μιας θέσης εργασίας έχει γίνει μια δουλειά εννέα προς πέντε για πολλούς, καθώς η στρατηγική έχει γίνει ένα παιχνίδι αριθμών — με τους νέους επαγγελματίες να στέλνουν έως χιλιάδες βιογραφικά χωρίς αποτέλεσμα. Και με την έλευση της Τεχνητής Νοημοσύνης, η διαδικασία πρόσληψης έχει μετατραπεί σε μια ολοκληρωτική τεχνολογική μάχη μεταξύ διευθυντών και υποψηφίων.

Μέρος αυτού του ζητήματος μπορεί να προέρχεται από την τεχνολογία που μειώνει τον αριθμό των ρόλων εισαγωγικού επιπέδου για τους αποφοίτους της Γενιάς Ζ. Καθώς τα chatbots και οι πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης αναλαμβάνουν τα καθημερινά καθήκοντα των νεότερων στελεχών, οι εταιρείες χρειάζονται λιγότερο προσωπικό για να επιτύχουν τους στόχους τους.

Περίπου 4 εκατομμύρια άτομα της Gen Z σε καθεστώς NEET

Τα εκτοξευόμενα δίδακτρα και η ζοφερή αγορά εργασίας για υπαλλήλους γραφείου έχουν κάνει την κατάσταση της Gen Z τόσο άσχημη που 4,3 εκατομμύρια νέοι είναι NEETs (εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης).

Και ενώ τα πράγματα φαίνονται δύσκολα στην Αμερική, έχουν γίνει διεθνές ζήτημα, με τον αριθμό των NEETs στο Ηνωμένο Βασίλειο να αυξάνεται κατά 100.000 μόνο σε σχέση με το 2025. Η παλιά υπόσχεση ότι ένα πτυχίο πανεπιστημίου θα διοχετεύσει νέους πτυχιούχους σε θέσεις πλήρους απασχόλησης έχει παραβιαστεί.

«Τα πανεπιστήμια δεν προετοιμάζουν σκόπιμα τους φοιτητές για να αποτύχουν, αλλά το σύστημα δεν τηρεί την έμμεση υπόσχεσή του», δήλωσε στο Fortune ο Lewis Maleh, Διευθύνων Σύμβουλος του πρακτορείου προσωπικού και προσλήψεων Bentley Lewis.

Οι ερευνητές του Kickresume συμβούλευσαν τους νέους να ανέβουν την επαγγελματική τους σκάλα το συντομότερο δυνατό, αντί να περιμένουν την δουλειά των ονείρων τους στον τομέα σπουδών τους: «Συχνά λέμε στους αποφοίτους να μην αγχώνονται πολύ για την πρώτη τους δουλειά. Είναι απλώς ένα σημείο εκκίνησης, όχι μια ποινή ισόβιας κάθειρξης».

Οι νέοι κυνηγούν απεγνωσμένα δουλειές ως ντιλίβερι και δουλειές ως σερβιτόροι.

Ενώ οι baby boomers μπορεί να κυνηγούσαν μια δουλειά μπαίνοντας σε ένα γραφείο και παραδίδοντας τα βιογραφικά τους απευθείας σε έναν υπεύθυνο προσλήψεων, η Γενιά Z πρέπει να γίνει επιδέξια για να κερδίσει την προσοχή των εργοδοτών.

Τα κόλπα της Gen Z για να βρει δουλειά αντίστοιχη του πτυχίου της

Ένας νεαρός υποψήφιος για μάρκετινγκ από τη Σίλικον Βάλεϊ, ο Λούκας Ίλα, ήξερε ότι δεν θα έφτανε μακριά παραδίδοντας την συνοδευτική του επιστολή αυτοπροσώπως, οπότε κατέστρωσε ένα σχέδιο.

Όταν ήταν 25 ετών, ο αναζητών εργασία παρίστανε τον ντιλίβερι, παραδίδοντας κουτιά με ντόνατς με ένα μυστικό σημείωμα συνημμένο στο εσωτερικό. Το σημείωμα έγραφε: «Τα περισσότερα βιογραφικά καταλήγουν στα σκουπίδια. Τα δικά μου – στην κοιλιά σου», μαζί με το βιογραφικό του και το προφίλ του στο LinkedIn. Κέρδισε την εμπιστοσύνη ορισμένων εργοδοτών, εξασφαλίζοντας τουλάχιστον 10 συνεντεύξεις από αυτό το κόλπο.

Μια άλλη γυναίκα της Γενιάς Ζ που αναζητούσε εργασία άρχισε να εργάζεται ως σερβιτόρα σε ένα συνέδριο μάρκετινγκ, αφού δεν κατάφερε να βρει δουλειά με τις παραδοσιακές μεθόδους για έξι μήνες. Η Basant Shenouda δεν μπόρεσε να βρει δουλειά μετά την αποφοίτησή της από ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο στη Γερμανία, οπότε προσφέρθηκε εθελοντικά να καθαρίζει ποτήρια σε μια από τις πιο γνωστές εκδηλώσεις μάρκετινγκ και πωλήσεων στη χώρα.

Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων της, έδειχνε το βιογραφικό της σε τουλάχιστον 30 με 40 άτομα, ζητώντας σχόλια, αλλά ελπίζοντας σε μια ευκαιρία. Λίγο αργότερα, βρήκε δουλειά στο LinkedIn.

«Όταν είσαι απόφοιτος, νομίζεις ότι όλοι θα σου πουν ναι και ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Αλλά είναι θέμα οικοδόμησης ανθεκτικότητας», δήλωσε η Shenouda στο Fortune. «Πρέπει να επανεκτιμάς συνεχώς τη διαδικασία σου, έτσι ώστε κάθε όχι να σε φέρνει πιο κοντά στο επόμενο… ναι».

