Το ΤΕΠΑΚ εντάσσεται στο παγκόσμιο δίκτυο στήριξης απειλούμενων και εκτοπισμένων ακαδημαϊκών

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) συμμετέχει στο διεθνές δίκτυο υποστήριξης απειλούμενων και εκτοπισμένων ακαδημαϊκών του οργανισμού Institute of International Education – Scholar Rescue Fund (IIE-SRF), φιλοξενώντας τη Δρ. Svitlana Babiichuk μέσω του παγκόσμιου προγράμματος προστασίας της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της επιστημονικής γνώσης.

Με επιστολή τους προς την Καθηγήτρια του ΤΕΠΑΚ Άντρη Ιωάννου, οι εκπρόσωποι του Institute of International Education και του Scholar Rescue Fund εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς το Πανεπιστήμιο για τη συμμετοχή και τη στήριξή του στο πρόγραμμα, καλωσορίζοντας το ΤΕΠΑΚ στο IIE-SRF Alliance, το παγκόσμιο δίκτυο ατόμων και οργανισμών που προσφέρουν ουσιαστική στήριξη σε απειλούμενους και εκτοπισμένους ακαδημαϊκούς.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, το ΤΕΠΑΚ παρέχει στη Δρ. Svitlana Babiichuk τη δυνατότητα να συνεχίσει το ακαδημαϊκό και ερευνητικό της έργο σε ένα ασφαλές πανεπιστημιακό περιβάλλον, ενισχύοντας έμπρακτα τις αρχές της ακαδημαϊκής ελευθερίας, της διεθνούς συνεργασίας και της ελεύθερης διακίνησης της γνώσης.

Σε ολόκληρο τον κόσμο, πολυάριθμοι ακαδημαϊκοί αδυνατούν να συνεχίσουν το πολύτιμο ερευνητικό και διδακτικό τους έργο εξαιτίας πολέμων, διώξεων και πολιτικών κρίσεων. Μέσα από τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα, το ΤΕΠΑΚ συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση ακαδημαϊκών θεσμών που βρίσκονται σε κίνδυνο, προσφέροντας ένα ασφαλές ακαδημαϊκό καταφύγιο σε επιστήμονες που πλήττονται από συνθήκες αστάθειας και αναγκαστικού εκτοπισμού.

Για περισσότερα από 100 χρόνια, το Institute of International Education (IIE) στηρίζει ακαδημαϊκούς που αναζητούν προστασία από παγκόσμιες συγκρούσεις και πολιτικές κρίσεις, ενώ το IIE Scholar Rescue Fund ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να θεσμοθετήσει και να ενισχύσει τη διαχρονική δέσμευση του οργανισμού για προστασία της ζωής, της φωνής και των ιδεών των ακαδημαϊκών.

Το IIE-SRF αποτελεί το μοναδικό παγκόσμιο πρόγραμμα που μπορεί να οργανώνει, να χρηματοδοτεί και να υποστηρίζει υποτροφίες και ακαδημαϊκές θέσεις για απειλούμενους και εκτοπισμένους επιστήμονες σε συνεργαζόμενα πανεπιστήμια και ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα έχει προστατεύσει τη ζωή και τη σταδιοδρομία 1,200 ακαδημαϊκών περίπου από 62 χώρες, σε συνεργασία με περισσότερα από 500 πανεπιστήμια και ιδρύματα φιλοξενίας σε 61 χώρες παγκοσμίως.

Η συμμετοχή του ΤΕΠΑΚ στο δίκτυο IIE-SRF Alliance ενισχύει περαιτέρω τον διεθνή, ανθρωποκεντρικό και κοινωνικά υπεύθυνο χαρακτήρα του Πανεπιστημίου, αναδεικνύοντας τη δέσμευσή του στην προάσπιση των θεμελιωδών αξιών της ανώτατης εκπαίδευσης, της επιστήμης και της ακαδημαϊκής ελευθερίας.

Το ΤΕΠΑΚ συνεχίζει να επενδύει σε διεθνείς συνεργασίες και πρωτοβουλίες που προάγουν τη γνώση, τον άνθρωπο και την επιστήμη, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση ενός ακαδημαϊκού περιβάλλοντος αλληλεγγύης, συμπερίληψης και διεθνούς συνεργασίας.