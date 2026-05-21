Αυξημένο ενδιαφέρον από σχολεία για τις σχολικές διαλέξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) ολοκλήρωσε με επιτυχία τον 5ο κύκλο σχολικών διαλέξεων χρηματοοικονομικής επιμόρφωσης, καταγράφοντας μεγάλη συμμετοχή και αυξημένο ενδιαφέρον από μαθητές και σχολεία σε όλη την Κύπρο.

Κατά την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 2026, Λειτουργοί της ΕΚΚ πραγματοποίησαν 18 διαλέξεις σε σχολεία όλων των επαρχιών της Κύπρου, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των μαθητών που συμμετείχαν μέχρι σήμερα στην πρωτοβουλία χρηματοοικονομικής επιμόρφωσης της ΕΚΚ στα σχολεία σε 3.450 μαθητές στην πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια και τη μέση εκπαίδευση.

Η πρωτοβουλία ενισχύεται χρόνο με τον χρόνο, ενώ ιδιαίτερα αυξημένο ήταν φέτος το ενδιαφέρον τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και από τους ίδιους τους μαθητές.

Οι διαλέξεις υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Χρήματος 2026 (16-22 Μαρτίου) με στόχο την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής γνώσης των μαθητών, καθώς και την καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τους νέους να λαμβάνουν υπεύθυνες και ορθές οικονομικές αποφάσεις στο μέλλον.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της ΕΚΚ, Δρ. Γιώργος Θεοχαρίδης, ανέφερε ότι η αυξημένη ανταπόκριση αντικατοπτρίζει την ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη για χρηματοοικονομική παιδεία από νεαρή ηλικία.

«Η αυξημένη ανταπόκριση από σχολεία και μαθητές επιβεβαιώνει ότι η χρηματοοικονομική παιδεία αναγνωρίζεται πλέον από τους νέους ως απαραίτητη δεξιότητα ζωής για τη σύγχρονη οικονομική και ψηφιακή πραγματικότητα. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι οι νέοι αναζητούν γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να προστατευτούν και να προχωρήσουν με ασφάλεια στο μέλλον. Ως ΕΚΚ, παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής επιμόρφωσης και στην ενδυνάμωση της νέας γενιάς μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες με μακροπρόθεσμο αντίκτυπο».

Το περιεχόμενο των διαλέξεων προσαρμόστηκε ανά ηλικιακή ομάδα και επικεντρώθηκε σε πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας και μέσα από συζήτηση με παραδείγματα της καθημερινότητας, οι μαθητές εξοικειώθηκαν με βασικές αρχές προσωπικής χρηματοοικονομικής διαχείρισης, καθώς και με σύγχρονες προκλήσεις, όπως οι διαδικτυακές χρηματοοικονομικές απάτες και οι παραπλανητικές επενδυτικές προωθήσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στον βασικό θεματικό άξονα της ΕΚΚ για το 2026, που αφορά την επίτευξη και διατήρηση προσωπικής χρηματοοικονομικής ανεξαρτησίας. Στο πλαίσιο αυτό, κυκλοφόρησε και ο νέος Οδηγός Επενδυτών της ΕΚΚ για την προσωπική χρηματοοικονομική ανεξαρτησία στον ψηφιακό κόσμο.

Ο Δρ. Θεοχαρίδης υπογράμμισε ακόμη ότι η προώθηση της χρηματοοικονομικής παιδείας και η ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών αποτελούν βασικές στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΚΚ.

Από την έναρξη εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό και τη Χρηματοοικονομική Παιδεία στην Κύπρο, η ΕΚΚ στηρίζει ενεργά την εθνική προσπάθεια μέσα από στοχευμένες εκπαιδευτικές δράσεις και συνεργασίες, με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων, της ενημέρωσης και των δεξιοτήτων λήψης οικονομικών αποφάσεων των πολιτών.