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| Παιδεία

Δύο μαθήτριες κερνούν κρέπες και στέλνουν μήνυμα στήριξης στους τελειόφοιτους (βίντεο)

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

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Η κίνηση αυτή ξεπερνά το ίδιο το κέρασμα. Σε ένα σχολικό περιβάλλον όπου συχνά κυριαρχούν οι βαθμοί, η πίεση και ο ανταγωνισμός, δύο μαθήτριες έδειξαν ότι η αλληλεγγύη μπορεί να χωρέσει ακόμη και σε μια μικρή καθημερινή πράξη.

Σε μια περίοδο όπου το άγχος των εξετάσεων κορυφώνεται και οι τελειόφοιτοι μετρούν ώρες πάνω από βιβλία και σημειώσεις, δύο μαθήτριες του Λυκείου Παλουριώτισσας επέλεξαν να στείλουν το δικό τους μήνυμα συμπαράστασης με έναν απλό, αλλά ιδιαίτερα ανθρώπινο τρόπο.

Η Ελένη Xούτρη και η Ανθούσα Κονναρή, μαθήτριες της Β31, αποφάσισαν να αφιερώσουν χρόνο, κόπο και χαρτζιλίκι για να φτιάξουν κρέπες για τους τελειόφοιτους που ετοιμάζονται για τις Παγκύπριες Εξετάσεις. Όπως αναφέρει η ανάρτηση του σχολείου, όταν ρωτήθηκαν τι ετοιμάζουν, απάντησαν πως ήθελαν να «γλυκάνουν» τους συμμαθητές τους και να τους θυμίσουν πως δεν είναι μόνοι σε αυτή την προσπάθεια.

Η κίνηση αυτή ξεπερνά το ίδιο το κέρασμα. Σε ένα σχολικό περιβάλλον όπου συχνά κυριαρχούν οι βαθμοί, η πίεση και ο ανταγωνισμός, δύο μαθήτριες έδειξαν ότι η αλληλεγγύη μπορεί να χωρέσει ακόμη και σε μια μικρή καθημερινή πράξη.

 

Στο βίντεο που ακολουθεί στιγμές από την κατ’οίκον παράδοση των εδεσμάτων

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