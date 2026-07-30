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Δεξίωση στο προεδρικό για μεταθέσεις στο ΥΠΕΞ;

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Μια απορία την έχουμε. Το Προεδρικό μπορεί να διοργανώνει εκδήλωση – δεξίωση με τη συμμετοχή λειτουργών ανώτερων και όχι μόνον, του Υπουργείου Εξωτερικών με στόχο να συζητηθούν μεταθέσεις στο Υπουργείο; Μια ερώτηση υποβάλλουμε, η οποία χρήζει απαντήσεως. Ένα πουλάκι, φίλος και πληροφοριοδότης της στήλης, μας σφύριξε πως τη νύκτα του δείπνου του Αντόνιο Γκουτέρες προς τους δυο ηγέτες, δηλαδή προχθές Τρίτη, η Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη οργάνωνε στο Προεδρικό τη δική της δεξίωση με τη συμμετοχή συναδέλφων της από το Υπουργείο Εξωτερικών επί συγκεκριμένου σκοπού. Αλήθεια σε αυτή τη δράση συμμετείχε και ο Υπουργός Εξωτερικών; Δεν είναι μήπως δικαιολογημένη η απορία μας;

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