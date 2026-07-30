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Ουκρανία: Έξι νεκροί από ρωσικό πύραυλο κοντά στο Κρίβι Ριχ – Ανάμεσά τους δύο κορίτσια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από το πλήγμα με Iskander-M κοντά στο Κρίβι Ριχ – Τουλάχιστον ένας νεκρός και από τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο

Έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους δυο κορίτσια 5 και 12 ετών, σκοτώθηκαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη σε ρωσικό πλήγμα με βαλλιστικό πύραυλο σε κοινότητα κοντά στην Κρεβί Ρι, στην κεντρική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Σε χωριό στην περιφέρεια της Κρεβί Ρι, απευθείας πλήγμα πυραύλου Iskander-M που εκτοξεύτηκε από τη Βαρόνεζ έπληξε ιδιωτική κατοικία όπου ζούσε πολυμελής οικογένεια σκοτώνοντας δυο κορίτσια 5 και 12 ετών και τέσσερις ενηλίκους», ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης Ολεξάντρ Βίλκουλ.

Νωρίτερα, οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον έναν θάνατο στο Κίεβο στη ρωσική επιδρομή με βαλλιστικούς πυραύλους.

Πηγή: ΑΠΕ

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