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| Παραπολιτικά

Η κόλαση και ο παράδεισος του Κυπριακού

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Πάντα έχει ένα εύστοχο πλακάτ ο κ. Γιαννάκης Ηρακλέους, ο οποίος αρθρογραφεί στον «Πολίτη» κάθε Σάββατο. Ενεργός πολίτης γαρ, συμμετέχει πάντα στις διαδηλώσεις που γίνονται και πάντα τα πλακάτ του δίνουν ένα διαφορετικό νόημα. Αυτή τη φορά έβαλε τη διαφορά ανάμεσα στην κόλαση και στον παράδεισο σε σχέση με το Κυπριακό. «Η επανένωση μπορεί να μην στείλει τους Ε/Κ και Τ/Κ στον παράδεισο, η διχοτόμηση όμως θα στείλει τόσο τους Ε/Κ όσο και τους Τ/Κ στην κόλαση»! 

Ένα σύνθημα με ρεαλιστικές προσδοκίες: Δεν υπόσχεται παράδεισο, απλώς προτείνει να μην κανονίσουμε όλοι μαζί εισιτήριο για την κόλαση.

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