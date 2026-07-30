Αφήστε την επιλογή στον πολίτη

Η θέση που εξέφρασαν ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ για την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών να αφαιρέσει οριζόντια τα πεδία «όνομα πατέρα» και «όνομα μητέρας» από τις νέες ταυτότητες είναι η πιο νούσιμη. Προτείνουν, όσοι δεν επιθυμούν την αναγραφή των στοιχείων αυτών, είτε επειδή είναι αγνώστου πατρός, είτε προέρχονται από μονογονεϊκή οικογένεια, να μπορούν με δήλωσή τους να τα παραλείπουν για να μην στιγματίζονται. Αντίστοιχα, όσοι επιθυμούν την αναγραφή τους, να έχουν επίσης αυτή τη δυνατότητα. Πρόκειται για εισήγηση που διασφαλίζει την προσωπική επιλογή, χωρίς να υποβαθμίζει τον θεσμό της οικογένειας και χωρίς να μετατρέπει την εξαίρεση σε κανόνα για το σύνολο της κοινωνίας. Ας προχωρήσει το ΥΠΕΣ στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. Μερικές φορές η πιο απλή λύση είναι και η πιο δίκαιη

ΜΧΣ